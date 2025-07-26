السبت 26 يوليو 2025
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محمد رضا الثالث على الثانوية الأزهرية مكفوفين: بكيت من الفرحة وأتمنى لقاء الإمام الأكبر (فيديو وصور)

محمد رضا الثالث على
محمد رضا الثالث على الثانوية الأزهرية مكفوفين،فيتو

حالة من الفخر بقرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية، بعدما تصدّر ابنها الطالب الكفيف محمد رضا الشحات سليمان محمد قائمة أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية (القسم الأدبي – ذوو البصيرة)، محققًا المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 92.5%.

محمد رضا الثالث بالثانوية الأزهرية: سجدت لله شكرًا وأتمنى لقاء الإمام الأكبر

البصيرة الحقيقية تكمن في العزيمة والإرادة

وقدمت "فيتو" بثًا مباشرًا من داخل قرية، أنشاص الرمل وثّقت فيه أجواء الاحتفال العفوي الذي انطلق فور إعلان النتيجة، حيث تعالت الزغاريد ودوّى الطبل والمزمار البلدي، احتفاءً بتفوق الطالب الذي تحدّى إعاقته البصرية وأثبت أن البصيرة الحقيقية تكمن في العزيمة والإرادة.

محمد رضا.. كفيف من الشرقية يتحدى الظلام ويصعد لمنصة أوائل الجمهورية بالأزهر،فيتو
محمد رضا.. كفيف من الشرقية يتحدى الظلام ويصعد لمنصة أوائل الجمهورية بالأزهر،فيتو

الطالب المتفوق: سجدت لله شكرًا 

وفي حديث خاص لـ"فيتو"، استعاد محمد تفاصيل اللحظة التي علم فيها بتفوقه، قائلًا: "فوجئت عندما أبلغني جاري أنني من أوائل الجمهورية، لم أتمالك نفسي وسجدت لله شكرًا.. كانت لحظة لا تُنسى في حياتي"، مضيفًا: "بكيت من الفرحة، لم أتوقع هذا الإنجاز".

والده نجار موبيليا 

ينتمي محمد إلى أسرة بسيطة؛ فوالده يعمل نجار موبيليا ووالدته ربة منزل. وبرغم تفوقه منذ مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي وحفظه الكامل لكتاب الله، لم تُصدّق والدته في البداية أنه ضمن أوائل الجمهورية، قائلة: "محمد دايمًا متفوق ومواظب على صلاته، وربنا عوضه عن فقدان بصره.. لكن الخبر كان أكبر من توقعنا.. أبوه بكى من الفرحة وربنا يبارك في شقيقته الصغرى اللي ساندته، وفي أخواته كلهم اللي كانوا دايمًا في ضهره."

منزل ال طالب المتفوق،فيتو
منزل ال طالب المتفوق،فيتو

شقيقته الصغرى كلمة السر 

وقد شكّلت شقيقته الصغرى دعمًا رئيسيًا له في مشوار التفوق، إذ كانت ترافقه وتساعده في التنقل بين الدروس ومتابعة الشروحات.

الطالب المتفوق،فيتو
الطالب المتفوق،فيتو

الالتحاق بكلية الدعوة الإسلامية 

لم يعتمد محمد على جدول مذاكرة صارم، بل فضّل الاجتهاد المستمر والدعاء، واضعًا نصب عينيه هدفًا أسمى؛ هو الالتحاق بكلية الدعوة الإسلامية والعمل في خدمة الدين ونشر تعاليم الإسلام.

محرر فيتو،فيتو
محرر فيتو،فيتو

وختم حديثه بتمنٍّ عزيز على قلبه قائلا: "أتمنى لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فهو قدوتي ومصدر إلهامي".

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