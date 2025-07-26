الشرقية تتصدر مشهد التفوق، 7 مقاعد لأبنائها في أوائل الثانوية الأزهرية 2025

أوائل الثانوية الأزهرية 2025، سجلت محافظة الشرقية حضورًا استثنائيًا في ماراثون التفوق الأزهري لعام 2025، بعد أن حصد طلابها على 7 مراكز متقدمة ضمن قائمة أوائل الجمهورية بالشهادة الثانوية الأزهرية في مختلف الأقسام، لتؤكد مجددًا ريادتها في التعليم الأزهري على مستوى الجمهورية.

نتيجة الثانوية الأزهرية، ففي القسم الأدبي (ذوي البصيرة)، جاء الطالب محمد رضا الشحات سليمان محمد في المركز الثالث على مستوى الجمهورية، بنسبة نجاح 92.5%، من معهد أنشاص الرمل.

وفي القسم الأدبي أيضًا، جاءت الطالبة فاطمة السيد محمد شوقي إسماعيل عيسى في المركز الخامس مكرر، من معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي، بعد حصولها على 578 درجة بنسبة 98%.

أوائل الثانوية الأزهرية، أما في القسم العلمي، فقد احتل الطالب محمد عطية حمدي محمد بهنسي من معهد شنبارة الميمونة، المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية، بمجموع 647 درجة ونسبة 99.54%.

كما سجل أربعة طلاب آخرين من أبناء الشرقية تفوقًا لافتًا في القسم العلمي، بعد حصول كل منهم على 646 درجة بنسبة 99.38%، وهم:

جنا محمود حسني سليم أحمد – معهد فتيات الشيخ إبراهيم عطية بالنخاس

خالد محمد عماد الدين محمد السعيد – معهد منشأة أبو عمر

عامر عبد الرحمن صلاح علي محمد – معهد المشاعلة

محمد عبد النبي أحمد محمد يوسف – معهد المجفف.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة نجاح 53.99%.. وتهنئة خاصة من الإمام الأكبر للمتفوقين

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أناب اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق 1446هـ، والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 53.99%.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة النجاح بالقسم العلمي بلغت 65.01%، بينما سجل القسم الأدبي نسبة نجاح بلغت 45.50%.

ووجّه وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، مشيدًا بما بذلوه من جهد وتفانٍ خلال العام الدراسي، كما نقل إليهم تقدير فضيلة الإمام الأكبر وتشجيعه لهم على مواصلة طريق الاجتهاد والتفوق في المرحلة الجامعية، ليكونوا سفراء للأزهر في نشر العلم والقيم والأخلاق.

كما تقدم فضيلته بالشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال امتحانات هذا العام، وخص بالشكر أولياء أمور الطلاب الأوائل، مثمنًا دعمهم المتواصل لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لتحصيل العلم والنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.