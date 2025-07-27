قبل التنسيق، تعرف على أفضل أقسام كلية العلوم وفرص العمل التي تؤهل لها

تنسيق الجامعات 2025.. يبحث الكثير من طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة 2025، عن الكليات المتاحة لهم في تنسيق الكليات الحكومية 2025.

ويحاول طلاب شعبة علمي علوم، ممن أخفقوا في الحصول على مجموع كبير يؤهلهم لإحدى الكليات الطبية، البحث عن كليات علمية أخرى، تتوافق مع مجموعهم في الثانوية العامة، وتمكنهم من الحصول على فرصة عمل مناسبة بعد التخرج.

من بين تلك الكليات، كلية العلوم، التي تتميز بعدد كبير من الأقسام، والتخصصات الدراسية، نسردها فيما يلي تيسيرا وتسهيلا على الطالب، ونستعرض أفضلها من حيث فرص العمل بعد التخرج.

أفضل أقسام كلية العلوم في مصر

يوجد لدينا في مصر، العديد من الأقسام بكليات العلوم، والتي تصل إلى 24 قسم، نرصد أفضلها فيما يلي بالإضافة إلى فرص العمل التي يؤهل لها كل قسم، حيث تتعدد مجالات عمل خريجي كليات العلوم:

قسم الكيمياء:

يتيح هذا القسم فرص عمل للخريجين في معامل التحاليل، شركات الأدوية، شركات الأسمدة، مستحضرات التجميل والسكر والمياه والكهرباء ومصانع الزيوت والدهون والصابون والمنظفات الصناعية والدهانات وصناعة البطاريات والسبائك والحديد والصلب، السلامة والصحة المهنية، ويفضل فى الكيمياء الشرعية.

قسم كيمياء/الكيمياء حيوية:

يتيح القسم للخريجين فرص عمل في التحاليل الطبية، وشركات ومصانع الأدوية، والمستحضرات الطبية، ومعاهد الأورام، ومعاهد السرطان ومصانع كتير زى بتروكيماويات والخميرة وغيرها، ويفضل الحصول على دبلومة التحاليل الطبيه او دبلومة الكيمياء الحيوية

قسم كيمياء/ الميكروبيولوجي:

يتيح للخريجين فرص عمل في التحاليل الطبية وشركات الأدوية والمستحضرات الطبية، ومعاهد الأورام، ومعاهد السرطان و57357 وفى المستشفيات ومعامل الميكروبيولوجي، فى مصانع وشركات الأدوية، والمزارع البكتيرية، وفى تحليل الفيروسات والطحالب والفطريات، شركات الكيماويات، تنقية المياه فى شركات المياه، وشركات الأغذية وشركات الألبان، وله الأفضلية فى بعض شركات الأدوية وفى التحاليل الطبية داخل مصر.

قسم كيمياء/حيوان:

يوفر فرص عمل في التحاليل الطبيه، وفي أطفال الانابيب، شركات الادوية، الحقن المجهري، بنوك الدم، المركز الطبية لعلم الأجنة ومراكز البحوث وغيرها.

قسم كيمياء/النبات:

شغله: يوفر فرص عمل في التحاليل الطبية، شركات الأدوية، معامل تطوير الزراعة، شركات الاسمدة والكيماويات، المجالات البيئية، منظمات حماية البيئة وغيرهم

قسم كيمياء/الحشرات:

يوفر فرص عمل في المجال الأكاديمي ومعامل التحاليل وشركات الأدوية، معامل البحوث الزراعية، وفى وزارة الزراعة، مصانع المبيدات الحشرية، ومراكز مكافحة الحشرات وغيرها.

قسم كيمياء/علوم بحار وأسماك:

هو من الأقسام المميزة ويوفر فرص عمل في المؤسسات التعليمية والبحثية الأكاديمية والمحميات الطبيعية والاستشعار عن بعد هذا بالإضافة إلي فرص العمل في الشركات العاملة في مجالات عديدة منها: المزارع السمكية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، الأغذية والزراعة والاستشارات البيئية، والحياة البحرية والعمل فى المفرخات والعمل فى مجال الغذاء الطبيعى للأسماك والعمل فى مصانع التعليب والحفظ والعمل فى إدارة المصايد.

قسم كيمياء/ البيولوجيا جزيئية:

يتيح فرص الأبحاث مثل تطوير الأدوية وتصنيع البروتينات العلاجية وتطوير الفحوصات المعملية كالكشف عن الأمراض المستعصية ويعمل أيضا فى المجال الصناعى وخصوصا فى مجال التكنولوجيا الحيوية كا انتاج الوقود الحيوى من البكتيريا ويعمل فى المجال الأكاديمى كباحث.

قسم علوم البيئة:

يوفر هذا القسم فرص عمل، أخصائي بيئة -أخصائي سلامة وصحة مهنية -أخصائي صحة بيئة - وفى جهاز شئون البيئة وفي الشركات والمصانع والمستشفيات ويعمل فى ضبط جودة المياه، والإدارة البيئية وموارد الطاقة ودعمها، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، والحفاظ على الطبيعة وفى مجال تخطيط التضاريس، أو الهندسة البيئية أو مدرسين فى هذا المجال، ومجال البحوث والتطوير، الرعاية الصحية، أيضًا شركات القطاع العام تحتاج إلى خريجين من دراسات العلوم البيئية للأغراض الإستشارية، كما توجد فرص وظيفية فى مجالات الخدمات البترولية التجارية.

قسم الجيولوجيا:

يوفر فرص عمل في شركات البترول، المياه، المعادن، المناجم، الآبار والآثار، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والمراصد الجيولوجية وشركات التعدين، المسمى الوظيفي مهندس جيولوجى.

قسم كيمياء/الجيولوجيا:

يتيح هذا القسم فرص عمل للخريجين في معامل التحاليل، شركات الأدوية، شركات الأسمدة، مستحضرات التجميل والسكر والمياه والكهرباء ومصانع الزيوت والدهون والصابون والمنظفات الصناعية والدهانات وصناعة البطاريات والسبائك والحديد والصلب، السلامة والصحة المهنية، ويفضل فى الكيمياء الشرعية، بالإضافة إلى العمل في شركات البترول، المياه، المعادن، المناجم، الآبار والآثار، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والمراصد الجيولوجية وشركات التعدين، المسمى الوظيفي مهندس جيولوجى

قسم الجيوفيزياء:

يوفر فرص عمل في شركات البترول والمياه والمعادن والمناجم والآبار والآثار والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والمراصد الجيوفيزيقية وشركات التعدين، المسمى الوظيفي مهندس جيولوجى.

قسم علوم البترول الجيولوجية:

هذا القسم موجود فى كلية العلوم جامعات القاهرة والإسكندرية والمنيا والإسماعيلية وبورسعيد والمنوفية والمنصورة وأسيوط والزقازيق وغيرهم وفى بعض الجامعات والسويس وبورسعيد والمنيا وأسيوط، ويكون المسمى الوظيفى لخريجيه "جيوفيزيائى او مهندس جيولوجي" لكن فرص العمل به صعبة، وهي أفضل بالنسبة للشباب عن البنات.

قسم الفيزياء:

يوفر فرص عمل معيد في إحدى الجامعات الخاصة، او في هيئة الطاقة النووية أو في مصانع الأجهزة الكهربائية ومصانع الحديد والفحم، وعمل أكاديمي كباحثين في مراكز البحوث وفي مدينة زويل وأعضاء هيئة تدريس في الجامعات او باحث في الجامعات الأجنبية ووكالات الفضاء والمفاعلات النووية خارج مصر، وفيزيائى طبى فى معاهد الأورام، وفى مصانع البتروكيماويات والزجاج، مدرس فيزياء.

قسم بايوفيزياء:

يوفر فرص عمل فى المستشفيات والمعاهد الطبية مثل الأورام والليزر والقصر العينى و57357، البحوث النووية، بحوث الاشعاع والاشعاعات وأثرها علي الخلايا، المركز القومى للبحوث، معهد بحوث أمراض العيون، التصوير الإشعاعي والعلاج الإشعاعي، الطاقة النووية والذرية زى مركز البحوث النووية وشركات الاجهزة الطبية والمناظير وغيرها.

قسم فيزياء/علوم جوية:

يتيح فرص عمل في أبراج المراقبة في المطار لاستطلاع حالة الطقس، للسماح للطائرات بالإقلاع.

ــ بيوتكنولوجي: يوجد هذا القسم فى كلية علوم جامعات القاهرة والإسكندرية وحلوان والمنصورة والزقازيق وبنها والسويس وغيرهم، ويوفر فرص عمل فى المستشفيات لعلاج الامراض الوراثية باستخدام تطبيقات البيوتكنولوجى فى الصناعة والزراعة وفي معامل التحاليل اللي فيها تقنيات تحاليل DNA وغيرها.

قسم علوم حاسب:

إذا تخرج الطالب بتقدير جيد من الممكن أن يقدم لمنحة وزارة الاتصالات (ITI)، ويوفر فرص عمل فى وحدات تكنولوجيا المعلومات، مطور برامج، مصمم او مطور شبكات، مطور تطبيقات الموبايل، مطور جافا، مصمم قواعد بيانات وغيرها.

قسم رياضيات:

يوفر فرص عمل فى المجال الأكاديمي ومعامل الابحاث او فى مراكز الإحصاء والمتابعة أو التدريس.

قسم رياضة/الفيزياء:

يوفر فرص عمل مدرس أو في معامل الأبحاث وغيرها

قسم رياضة/الفلك:

يوفر فرص عمل في مرصد حلوان.

قسم الفلك:

يوفر فرص عمل في مرصد حلوان والقطامية ومركز الاستشعار عن بعد بالمركز القومي للبحوث الفلكية وهيئة الطاقة الشمسية والمركز القومي للفلزات وغيرها.



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