تنسيق الجامعات 2025، نظام قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات

تنسيق الجامعات 2025.. يتساءل الكثير من الطلاب من ذوي الهمم بالثانوية العامة أو الدمج أو الشهادات الفنية، عن نظام قبولهم بالجامعات الحكومية المصرية.

وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، ووزارة التعليم العالي، نظام قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات الحكومية، قبل انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، وفتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب لتسجيل رغباتهم.

ومن المنتظر أن تعلن الوزارة قريبا عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2025، وموعد فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب لتسجيل رغباتهم، وموعد إغلاقه.

وتستعرض فيتو خلال السطور القادمة، نظام قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات الحكومية المصرية.

قواعد قبول طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات 2025

حدد مكتب التنسيق نظام وقواعد قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات من خلال طريقتين وهما كالتالي:

أولا: عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد طبقًا لقواعد الترشيح المعلن عنها لجميع فئات الطلاب:

حيث يحق للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد العملية والنظرية التي تقبل شهاداتهم (ثانوية عامة مصرية وما يعادلها - الشهادات الفنية المصرية) والتي تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التي تشترط ذلك ضمن شروط الالتحاق بها، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ثانيا: عن طريق الجامعات مباشرة.

بحيث يتم استثناء الطلاب المصريين؛ طلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج) من شرط المجموع الكلي بالحصول على 50% على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العربية والأجنبية المعادلة، وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية والعملية.

وهي على النحو التالي:

كليات (الآداب – التجارة – الحقوق): للطلاب من ذوي الإعاقة الحركية بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين.

كليات (الآداب- دار العلوم – الألسن – الحقوق – الخدمة الاجتماعية):للطلاب المكفوفين.

كليات (التربية النوعية والاقتصاد المنزلي): لطلاب الصم وضعاف السمع.

كليات (الآداب – الحقوق – التجارة – دار العلوم – الألسن – الخدمة الاجتماعية): لطلاب الدمج (وفقًا لما هو مدرج بشهادة الثانوية العامة المصرية) ويتم تحديد الكلية التي يمكن أن يلتحق بها الطالب من الكليات المذكورة أعلاه عن طريق الجامعة مباشرة وفقًا لما تقرره اللجنة الطبية.

استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من قواعد التوزيع الجغرافي بالجامعات

وفقا لمكتب التنسيق، فإنه يتم استثناء الطلاب ذوي الإعاقة من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقامتهم وذلك عن طريق الجامعة مباشرة بعد الترشح من خلال مكتب التنسيق ووفقًا للشروط والضوابط التالية:

حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة للالتحاق بالقطاع الذي يرغب في الدراسة فيه. تقديم مستند رسمي يثبت محل الإقامة في المنطقة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الثانوية. تقديم بطاقة إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعى طبقًا لنص المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 2018م والتي يُعتد بالبيانات الواردة فيها أمام الجهات التي يتعامل معها الشخص ذوي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية. مراجعة البيانات الواردة في بطاقة إثبات الإعاقة من الجامعة التي يرغب الطلاب التحويل إليها، وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة المعنية بهذا الشأن. يمكن للطالب التظلم من قرار الجامعة أمام لجنة مركزية تُشكل لهذا الغرض من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. بعد القبول المبدئي لتحويل الطالب تتقدم الجامعة بخطاب رسمي مجمع دوريًا لمكتب التنسيق للتحقق من صحة بيانات الشهادة الثانوية ولا يكون التحويل نهائيًا إلا بعد ورود إفادة كتابية من مكتب التنسيق عن صحة هذه البيانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.