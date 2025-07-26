أخبار مصر اليوم، الحكومة: خفض الأسعار مستمر ولن يحدث نقص مفاجئ في السلع، موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، "الوطنية للانتخابات" تحدد قواعد الانضباط داخل لجان "الشيوخ"

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تطورات الوضع في غزة يتصدر مباحثات السيسي وماكرون

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون



وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال أكد على متانة العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وعلى التزام الطرفين بالبناء على الزخم الذي صاحب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى القاهرة، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، كما تم التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع. وقد أكد الرئيس الفرنسي في هذا الصدد دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية، كما شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.



وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس ماكرون مؤخرا بشأن اعتزام فرنسا الاعلان رسميًا عن قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل بمدينة نيويورك.

وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنبًا إلى جنب، وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.



وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك خلال شهر يوليو الجاري.

الحكومة: خفض الأسعار مستمر ولن يحدث نقص مفاجئ في السلع

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جهود الحكومة مستمرة لضبط الأسعار وتخفيضها، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات الرقابية والمعنية نجح في خفض أسعار عدد من السلع خلال الفترة الماضية، خاصة عبر معارض اليوم الواحد وزيادة المعروض في الأسواق.



وقال “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” إن الحكومة تسعى بقوة إلى منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، من خلال متابعة دقيقة للأسواق، وتشديد الرقابة، مشددًا على أن هناك توجيهات رئاسية بالتوسع في معارض اليوم الواحد بالمحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ودعم المواطنين في مواجهة الغلاء.



وأضاف: "نعمل حاليًا على توفير مخزون استراتيجي آمن من جميع السلع الأساسية، ولن يحدث أي نقص مفاجئ، لأننا نستعد دائمًا بخطط استباقية لحماية الأسواق من التقلبات".



وختم متحدث الحكومة تصريحاته بالتأكيد على أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع، مؤكدًا: "نراقب السوق ونتدخل وقت الحاجة، والهدف الأول هو المواطن".

التعليم عن نتائج الثانوية العامة: باب التظلمات مفتوح لكل الطلاب

طمأن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بشأن شكاوى التلاعب في الدرجات أو تخفيضها، مؤكدًا أن التصحيح يتم إلكترونيًا بمنتهى الدقة، سواء في البابل شيت أو الأسئلة المقالية.



وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية يتم عبر معلمين اثنين منفصلين، ثم يقوم معلم ثالث بتحديد الدرجة النهائية، وتتم مراجعتها مرة أخرى للتأكد من دقة التقدير، مشددًا على أن "نسبة الخطأ في الدرجات تعتبر غير موجودة".



وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن باب التظلمات مفتوح للطلاب وأولياء الأمور، ويتيح لهم الاطلاع الكامل على ورقة الإجابة، ومقارنتها بنموذج الإجابة المعتمد، وتحديد الأسئلة محل التظلم.



وأكد زلطة: "أي طالب يرى أن هناك خطأ في التصحيح سيحصل على حقه كاملًا والدرجة الكاملة، بل وسيُسترد رسم التظلم الذي دفعه إذا ثبت استحقاقه لدرجات إضافية".

وأضاف: "نحن نحرص على حقوق الطلاب أكثر من أي طرف آخر، فهذا مستقبل طالب ومصير حياة، وأي خطأ وارد نُصححه فورًا بعد التحقق".



وختم حديثه قائلًا: “بنقول لكل طالب وولي أمر: روحوا شوفوا، واطلعوا على إجاباتكم ومن له حق سيأخذه كاملًا وبشفافية تامة من خلال تظلمات الثانوية العامة”.

الصحة: نجاح جراحة لاستئصال ورم خبيث من مخ طفلة بمستشفى أطفال مصر

أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق طبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في إجراء جراحة عاجلة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث تم استئصال ورم خبيث بالمخ بشكل كلي مع الحفاظ على الأوعية الدموية الهامة والقشرة المخية الوظيفية.





وكانت الطفلة قد وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من اضطراب في درجة الوعي وضعف بالجانب الأيسر من الجسم، وعلى الفور أجريت لها أشعة مقطعية على المخ كشفت عن وجود ورم في الجانب الأيمن من المخ مصحوب بارتشاح مائي شديد.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم حجز الحالة في الرعاية المركزة، واستكمال الفحوصات الطبية وإجراء أشعة رنين مغناطيسي، التي أكدت وجود ورم خبيث بالمخ.

وجرى تجهيز الطفلة على وجه السرعة ودخولها غرفة العمليات، حيث تم استئصال الورم بنجاح مع الحفاظ على الوظائف الحيوية الدقيقة للمخ.

40 درجة مئوية فى الظل، درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى الآن

تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى فى الظل 40 درجة مئوية، بينما المحسوسة 43 درجة مئوية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحرى وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



أكدت هيئة الأرصاد الجوي أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.



وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق من حيث المبدأ على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية، وهي (جامعة بنها التكنولوجية، جامعة المنوفية التكنولوجية، جامعة سوهاج التكنولوجية، جامعة السويس التكنولوجية، جامعة العريش التكنولوجية)، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، والتأكد من جاهزية أدوات الصحة والسلامة المهنية، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026؛ لضمان جودة العملية التعليمية.



كما أكد الوزير أن الحملة الإعلامية التي تُقدمها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مستمرة طوال فترة التنسيق؛ لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بكافة مراحله، وإتاحة كافة المعلومات التي يحتاجها الطلاب وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترأس الوزير العديد من الاجتماعات الهامة، ومن أبرزها اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، واجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، واجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وكذلك اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومجلس أمناء بنك المعرفة المصري.





وشهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الوادى الجديد الأهلية وشركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها؛ لتصميم وتطوير الموقع الإلكتروني للجامعة باللغتين العربية والإنجليزية، مع إتاحة تحكم كامل بالصفحات الداخلية، وتوفير لوحة تحكم تتيح إدارة الصفحات الداخلية وربطها بالقوائم الرئيسية، ونشر الأخبار والوسائل المتعددة وربط الموقع بكافة حسابات الجامعة ومنصاتها التعليمية الإلكترونية.

موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، وبدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



وقال غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن وزارة التربية والتعليم لم ترسل نتيجة الثانوية العامة لوزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى الآن، لكي نبدأ أعمال تنسيق الجامعات 2025، لافتا إلى التربية والتعليم تعهدت بأن يتم إرسال النتيجة وكافة الاحصائيات الخاصة بها غدا الأحد.



وكان من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، الخميس الماضي، حيث أنه من المتبع أن تبدأ المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.



إلا أن الدكتور جودة غانم المشرف على التنسيق، صرح لـ فيتو، أن وزارة التعليم العالي لم تتسلم نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، وأن هذا هو السبب الأساسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وتحتاج وزارة التعليم العالي، نتيجة الثانوية العامة للوقوف على أعداد الطلاب ونسب المجاميع، للتمكن من تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، حيث تعتبر هذه الاحصائيات أمرا هاما في تحديد الحد الأدنى للمراحل الثلاث بالتنسيق، بالإضافة إلى الحدود الدنيا للقبول بالكليات.



وأعلن المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، الذي عقد اليوم بجامعة كفر الشيخ، جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

ذروة الموجة الحارة، الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن ذروة الموجة شديدة الحرارة تكون خلال الـ 48 ساعة المقبلة غدا الأحد وبعد الغد الإثنين، حيث تسجل القاهرة 42 درجة مئوية ويسجل جنوب الصعيد 46 درجة مئوية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

"الوطنية للانتخابات" تحدد عقوبات مخالفة مدونة السلوك الانتخابي للمرشحين

أعلنت الهيئة الوطنية الانتخابات عن مجموعة من العقوبات والجزاءات المحددة، والتي يتم تطبيقها عند ارتكاب أية مخالفة لأحكام مدونة السلوك الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ.



يأتي ذلك في إطار الحرص على نزاهة العملية الانتخابية وضمان التزام المترشحين والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية بالمعايير القانونية والأخلاقية.



وتتضمن المخالفات التي تستوجب الجزاءات والعقوبات ما يلي:

عدم الامتثال لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية.



الإساءة إلى المرشحين الآخرين، أو الأحزاب السياسية، أو القوائم المنافسة.

الإساءة إلى أحد أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أو إلى رؤساء وأعضاء اللجان، أو العاملين بالعملية الانتخابية.



الحض على الكراهية، نشر الأخبار الكاذبة، التحريض على العنف أو استخدامه، أو أي فعل من شأنه الإخلال بسير العملية الانتخابية.

الإخلال بالوحدة الوطنية أو المساس بأمن واستقرار البلاد.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يتم توجيه تنبيه أو إنذار كتابي للمخالفين، وفي حال التكرار تتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

وإذا تكررت المخالفة باستخدام وسيلة إعلامية أو أي وسيلة أخرى، يتم إلى جانب الإحالة إلى النيابة منع استخدام الوسيلة لفترة محددة.

وفيما يتعلق بالمخالفات المالية، فقد ألزمت المدونة المخالفين بـ:

تصحيح الوضع المالي، ورد المبالغ غير القانونية خلال فترة محددة، مع إحالتهم إلى النيابة العامة حال الامتناع.





أما في حالة مخالفة ضوابط التمويل وتلقي التبرعات أو صرف الأموال على الدعاية الانتخابية، فيتم إصدار تنبيه كتابي، ثم الإحالة للنيابة العامة عند عدم الالتزام.





أما في حالة مخالفة قواعد الإفصاح عن المعلومات القانونية، فتتم إحالة المخالف مباشرة للنيابة العامة.



كما شددت المدونة على رفض الممارسات التالية:

تقديم هدايا أو مساعدات بهدف التأثير على الناخبين، أو استخدام التهديد أو الإكراه.



استغلال السلطة أو النفوذ للتأثير على مجريات الانتخابات أو القائمين عليها، بأي شكل من قبل موظف أو جهة، وهو ما يقابل بإجراءات قانونية صارمة وإحالة للنيابة.



وفيما يتعلق بالوسائط الإعلامية والمنصات الرقمية، فقد أكدت المدونة على:

إلغاء النشاط الانتخابي المخالف.



إزالة أو حجب المحتوى المخالفات على الفور مع تحميل المخالف التكاليف وإحالته للنيابة العامة.

تنسيق الجامعات 2025، نظام قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات



تنسيق الجامعات 2025.. يتساءل الكثير من الطلاب من ذوي الهمم بالثانوية العامة أو الدمج أو الشهادات الفنية، عن نظام قبولهم بالجامعات الحكومية المصرية.



وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، ووزارة التعليم العالي، نظام قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات الحكومية، قبل انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، وفتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب لتسجيل رغباتهم.

ومن المنتظر أن تعلن الوزارة قريبا عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2025، وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب لتسجيل رغباتهم، وموعد إغلاقه.



وتستعرض فيتو خلال السطور القادمة، نظام قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات الحكومية المصرية.

قواعد قبول طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات 2025



حدد مكتب التنسيق نظام وقواعد قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات من خلال طريقتين وهما كالتالي:

أولا: عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد طبقًا لقواعد الترشيح المعلن عنها لجميع فئات الطلاب:

حيث يحق للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد العملية والنظرية التي تقبل شهاداتهم (ثانوية عامة مصرية وما يعادلها - الشهادات الفنية المصرية) والتي تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التي تشترط ذلك ضمن شروط الالتحاق بها، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ثانيا: عن طريق الجامعات مباشرة.

بحيث يتم استثناء الطلاب المصريين؛ طلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج) من شرط المجموع الكلي بالحصول على 50% على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العربية والأجنبية المعادلة، وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية والعملية.

وهي على النحو التالي:

كليات (الآداب – التجارة – الحقوق): للطلاب من ذوي الإعاقة الحركية بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين.

كليات (الآداب- دار العلوم – الألسن – الحقوق – الخدمة الاجتماعية):للطلاب المكفوفين.

كليات (التربية النوعية والاقتصاد المنزلي): لطلاب الصم وضعاف السمع.

كليات (الآداب – الحقوق – التجارة – دار العلوم – الألسن – الخدمة الاجتماعية): لطلاب الدمج (وفقًا لما هو مدرج بشهادة الثانوية العامة المصرية) ويتم تحديد الكلية التي يمكن أن يلتحق بها الطالب من الكليات المذكورة أعلاه عن طريق الجامعة مباشرة وفقًا لما تقرره اللجنة الطبية.

استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من قواعد التوزيع الجغرافي بالجامعات



وفقا لمكتب التنسيق، فإنه يتم استثناء الطلاب ذوي الإعاقة من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقامتهم وذلك عن طريق الجامعة مباشرة بعد الترشح من خلال مكتب التنسيق ووفقًا للشروط والضوابط التالية:

حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة للالتحاق بالقطاع الذي يرغب في الدراسة فيه.



تقديم مستند رسمي يثبت محل الإقامة في المنطقة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الثانوية.



تقديم بطاقة إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعى طبقًا لنص المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 2018م والتي يُعتد بالبيانات الواردة فيها أمام الجهات التي يتعامل معها الشخص ذوي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

مراجعة البيانات الواردة في بطاقة إثبات الإعاقة من الجامعة التي يرغب الطلاب التحويل إليها، وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة المعنية بهذا الشأن.





حظر الدعاية وتصوير أوراق التصويت، "الوطنية للانتخابات" تحدد قواعد الانضباط داخل لجان "الشيوخ"

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على التزام كافة المشاركين في العملية الانتخابية، سواء من المرشحين أو الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية، ومؤيديهم من الناخبين والمندوبين والوكلاء، باحترام أحكام الدستور والقوانين، والقرارات المنظمة التي تصدرها الهيئة، وذلك في إطار تنظيم وضبط إجراءات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر، حيث يبدأ تصويت المصريين بالخارج، يومي 1 -2 أغسطس القادم، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.



وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام الجميع داخل اللجان بعدد من القواعد الصارمة التي تكفل سلامة ونزاهة سير العملية الانتخابية، وجاء أبرزها كالتالي:

الالتزام بالنظام والآداب العامة داخل اللجان، والتعامل باحترام مع رؤساء وأعضاء اللجان والامتثال لتعليماتهم.





إثبات الصفة الرسمية: على كل مندوب أو وكيل أو مسؤول تقديم ما يثبت صفته عند دخول مقر اللجنة، وتسليم الأوراق المطلوبة لرئيس اللجنة قبل ممارسة مهامه.

حظر دخول الأسلحة أو الذخائر أو أي أدوات أو مواد خطرة، حتى وإن كانت مرخصة، منعًا لتعريض الأفراد أو الممتلكات لأي خطر.





منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية داخل اللجان أو في محيط جمعية الاقتراع.

الامتناع عن استخدام الهواتف المحمولة أو تصوير أوراق الانتخاب داخل اللجان، لما يمثله ذلك من إخلال بسرية التصويت.





عدم عرقلة سير العملية الانتخابية بأي أفعال تعطل أو تؤثر على انتظام التصويت.

منع الإغراءات أو التهديدات: يحظر تقديم أي هدايا أو إغراءات مالية أو عينية للناخبين، أو ممارسة أي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد للتأثير على إرادتهم.

حرية الاختيار: يُطلب من الناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة دون أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.

إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن للرقم القومي عند التصويت، كشرط أساسي للإدلاء بالصوت.





التوقيع في كشوف الناخبين بخط اليد أو ببصمة الإبهام، والتصويت وفق الإرشادات الرسمية الصادرة عن الهيئة، دون الكشف عن الاختيار أو التشاور مع الآخرين.

مغادرة جمعية الاقتراع فور الانتهاء من التصويت، والامتناع عن التعليق أو الحديث داخل مقر اللجنة بشأن سير العملية الانتخابية.

منع ازدواج التصويت: يُمنع على أي ناخب التحايل للإدلاء بصوته أكثر من مرة تحت أي ظرف.





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