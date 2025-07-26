الحكومة: خفض الأسعار مستمر ولن يحدث نقص مفاجئ في السلع

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جهود الحكومة مستمرة لضبط الأسعار وتخفيضها، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات الرقابية والمعنية نجح في خفض أسعار عدد من السلع خلال الفترة الماضية، خاصة عبر معارض اليوم الواحد وزيادة المعروض في الأسواق.

لا زيادات غير مبررة.. والدولة تراقب

وقال “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” إن الحكومة تسعى بقوة إلى منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، من خلال متابعة دقيقة للأسواق، وتشديد الرقابة، مشددًا على أن هناك توجيهات رئاسية بالتوسع في معارض اليوم الواحد بالمحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ودعم المواطنين في مواجهة الغلاء.

مخزون استراتيجي يكفي.. ولا خوف من النقص

وأضاف: "نعمل حاليًا على توفير مخزون استراتيجي آمن من جميع السلع الأساسية، ولن يحدث أي نقص مفاجئ، لأننا نستعد دائمًا بخطط استباقية لحماية الأسواق من التقلبات".

التضخم يتراجع والأسعار ستنخفض مجددًا

وختم متحدث الحكومة تصريحاته بالتأكيد على أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع، مؤكدًا: "نراقب السوق ونتدخل وقت الحاجة، والهدف الأول هو المواطن".

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