تنسيق الجامعات 2025.. كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، وبدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وقال غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن وزارة التربية والتعليم لم ترسل نتيجة الثانوية العامة لوزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى الآن، لكي نبدأ أعمال تنسيق الجامعات 2025، لافتا إلى التربية والتعليم تعهدت بأن يتم إرسال النتيجة وكافة الاحصائيات الخاصة بها غدا الأحد.

أسباب تأخر الإعلان عن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وكان من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، الخميس الماضي، حيث أنه من المتبع أن تبدأ المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

إلا أن الدكتور جودة غانم المشرف على التنسيق، صرح لـ فيتو، أن وزارة التعليم العالي لم تتسلم نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، وأن هذا هو السبب الأساسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وتحتاج وزارة التعليم العالي، نتيجة الثانوية العامة للوقوف على أعداد الطلاب ونسب المجاميع، للتمكن من تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، حيث تعتبر هذه الاحصائيات أمرا هاما في تحديد الحد الأدنى للمراحل الثلاث بالتنسيق، بالإضافة إلى الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

موعد بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بعد غدٍ الاثنين، في حالة ما إذا تسلمت وزارة التعليم العالي نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم غدا الأحد.

الأعلى للجامعات يعلن جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي لبدء أعمال التنسيق 2025

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، الذي عقد اليوم بجامعة كفر الشيخ، جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

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