حظر الدعاية وتصوير أوراق التصويت، "الوطنية للانتخابات" تحدد قواعد الانضباط داخل لجان "الشيوخ"

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على التزام كافة المشاركين في العملية الانتخابية، سواء من المرشحين أو الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية، ومؤيديهم من الناخبين والمندوبين والوكلاء، باحترام أحكام الدستور والقوانين، والقرارات المنظمة التي تصدرها الهيئة، وذلك في إطار تنظيم وضبط إجراءات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر، حيث يبدأ تصويت المصريين بالخارج، يومي 1 -2 أغسطس القادم، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

ضوابط ملزمة داخل اللجان الانتخابية

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام الجميع داخل اللجان بعدد من القواعد الصارمة التي تكفل سلامة ونزاهة سير العملية الانتخابية، وجاء أبرزها كالتالي:

الالتزام بالنظام والآداب العامة داخل اللجان، والتعامل باحترام مع رؤساء وأعضاء اللجان والامتثال لتعليماتهم.

إثبات الصفة الرسمية: على كل مندوب أو وكيل أو مسؤول تقديم ما يثبت صفته عند دخول مقر اللجنة، وتسليم الأوراق المطلوبة لرئيس اللجنة قبل ممارسة مهامه.

حظر دخول الأسلحة أو الذخائر أو أي أدوات أو مواد خطرة، حتى وإن كانت مرخصة، منعًا لتعريض الأفراد أو الممتلكات لأي خطر.

منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية داخل اللجان أو في محيط جمعية الاقتراع.

الامتناع عن استخدام الهواتف المحمولة أو تصوير أوراق الانتخاب داخل اللجان، لما يمثله ذلك من إخلال بسرية التصويت.

عدم عرقلة سير العملية الانتخابية بأي أفعال تعطل أو تؤثر على انتظام التصويت.

منع الإغراءات أو التهديدات: يحظر تقديم أي هدايا أو إغراءات مالية أو عينية للناخبين، أو ممارسة أي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد للتأثير على إرادتهم.

حرية الاختيار: يُطلب من الناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة دون أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.

إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن للرقم القومي عند التصويت، كشرط أساسي للإدلاء بالصوت.

التوقيع في كشوف الناخبين بخط اليد أو ببصمة الإبهام، والتصويت وفق الإرشادات الرسمية الصادرة عن الهيئة، دون الكشف عن الاختيار أو التشاور مع الآخرين.

مغادرة جمعية الاقتراع فور الانتهاء من التصويت، والامتناع عن التعليق أو الحديث داخل مقر اللجنة بشأن سير العملية الانتخابية.

منع ازدواج التصويت: يُمنع على أي ناخب التحايل للإدلاء بصوته أكثر من مرة تحت أي ظرف.

احترام النتائج النهائية التي تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع التأكيد على عدم إثارة الفوضى أو التجمهر اعتراضًا عليها، مع حق الاعتراض عبر القنوات القانونية.

مساءلة قانونية للمخالفين

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه الضوابط لا يعفي المخالفين من المسؤولية الجنائية أو المدنية المقررة قانونًا، حال ارتكابهم أي أفعال تشكل جرائم انتخابية أو إخلالًا بالنظام العام.

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