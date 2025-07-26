التعليم عن نتائج الثانوية العامة: باب التظلمات مفتوح لكل الطلاب

طمأن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بشأن شكاوى التلاعب في الدرجات أو تخفيضها، مؤكدًا أن التصحيح يتم إلكترونيًا بمنتهى الدقة، سواء في البابل شيت أو الأسئلة المقالية.

آلية التصحيح: 3 معلمين ومرحلتان للمراجعة

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية يتم عبر معلمين اثنين منفصلين، ثم يقوم معلم ثالث بتحديد الدرجة النهائية، وتتم مراجعتها مرة أخرى للتأكد من دقة التقدير، مشددًا على أن "نسبة الخطأ في الدرجات تعتبر غير موجودة".

تظلمات الثانوية العامة: الشفافية أولًا

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن باب التظلمات مفتوح للطلاب وأولياء الأمور، ويتيح لهم الاطلاع الكامل على ورقة الإجابة، ومقارنتها بنموذج الإجابة المعتمد، وتحديد الأسئلة محل التظلم.

كل طالب سيأخذ حقه.. والرسوم تُرد في حالة استحقاق الدرجات

وأكد زلطة: "أي طالب يرى أن هناك خطأ في التصحيح سيحصل على حقه كاملًا والدرجة الكاملة، بل وسيُسترد رسم التظلم الذي دفعه إذا ثبت استحقاقه لدرجات إضافية".

وأضاف: "نحن نحرص على حقوق الطلاب أكثر من أي طرف آخر، فهذا مستقبل طالب ومصير حياة، وأي خطأ وارد نُصححه فورًا بعد التحقق".

دعوة للثقة والاطلاع

وختم حديثه قائلًا: “بنقول لكل طالب وولي أمر: روحوا شوفوا، واطلعوا على إجاباتكم ومن له حق سيأخذه كاملًا وبشفافية تامة من خلال تظلمات الثانوية العامة”.

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