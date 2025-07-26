"الوطنية للانتخابات" تحدد عقوبات مخالفة مدونة السلوك الانتخابي للمرشحين

أعلنت الهيئة الوطنية الانتخابات عن مجموعة من العقوبات والجزاءات المحددة، والتي يتم تطبيقها عند ارتكاب أية مخالفة لأحكام مدونة السلوك الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ.

يأتي ذلك في إطار الحرص على نزاهة العملية الانتخابية وضمان التزام المترشحين والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية بالمعايير القانونية والأخلاقية.



وتتضمن المخالفات التي تستوجب الجزاءات والعقوبات ما يلي:

عدم الامتثال لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية.





الإساءة إلى المرشحين الآخرين، أو الأحزاب السياسية، أو القوائم المنافسة.





الإساءة إلى أحد أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أو إلى رؤساء وأعضاء اللجان، أو العاملين بالعملية الانتخابية.





الحض على الكراهية، نشر الأخبار الكاذبة، التحريض على العنف أو استخدامه، أو أي فعل من شأنه الإخلال بسير العملية الانتخابية.





الإخلال بالوحدة الوطنية أو المساس بأمن واستقرار البلاد.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انه يتم توجيه تنبيه أو إنذار كتابي للمخالفين، وفي حال التكرار تتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.





وإذا تكررت المخالفة باستخدام وسيلة إعلامية أو أي وسيلة أخرى، يتم إلى جانب الإحالة إلى النيابة منع استخدام الوسيلة لفترة محددة.

وفيما يتعلق بالمخالفات المالية، فقد ألزمت المدونة المخالفين بـ:

تصحيح الوضع المالي، ورد المبالغ غير القانونية خلال فترة محددة، مع إحالتهم إلى النيابة العامة حال الامتناع.





أما في حالة مخالفة ضوابط التمويل وتلقي التبرعات أو صرف الأموال على الدعاية الانتخابية، فيتم إصدار تنبيه كتابي، ثم الإحالة للنيابة العامة عند عدم الالتزام.



أما في حالة مخالفة قواعد الإفصاح عن المعلومات القانونية، فتتم إحالة المخالف مباشرة للنيابة العامة.



كما شددت المدونة على رفض الممارسات التالية:

تقديم هدايا أو مساعدات بهدف التأثير على الناخبين، أو استخدام التهديد أو الإكراه.



استغلال السلطة أو النفوذ للتأثير على مجريات الانتخابات أو القائمين عليها، بأي شكل من قبل موظف أو جهة، وهو ما يقابل بإجراءات قانونية صارمة وإحالة للنيابة.



وفيما يتعلق بالوسائط الإعلامية والمنصات الرقمية، فقد أكدت المدونة على:

إلغاء النشاط الانتخابي المخالف.



إزالة أو حجب المحتوى المخالف على الفور مع تحميل المخالف التكاليف وإحالته للنيابة العامة.





إزالة أي دعاية انتخابية مخالفة فورًا، على نفقة المخالف وإحالته للنيابة كذلك.





كما شملت العقوبات مخالفات مثل انتهاك القواعد القانونية لحماية البيانات الشخصية، وعدم الالتزام بقواعد المؤتمرات أو التجمعات الانتخابية، بالإضافة إلى خرق قواعد الصمت الدعائي أو الدعاية الانتخابية.



الاعتراض على نتائج الانتخابات دون اتباع الطرق القانونية.

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