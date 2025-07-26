اتحاد الكرة يجري غدا قرعة مسابقات الناشئين لأندية القسم الثاني

اتحاد الكرة، تجري إدارة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة سيد بخيت، غدا الأحد، قرعة مسابقات المراحل السنية لمسابقات الناشئين لمواليد 2005 و2007 و2009 و2011 لأندية القسم الثانى أ بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وأخطرت إدارة المسابقات الأندية المشاركة لإرسال مندوبين عنها لحضور القرعة بتفويض رسمي من مجلس إدارة النادي، وأن يحمل المندوب خطابا رسميا يحدد الملعب الأساسي، الذين سيحتضن مباريات كل فريق، إلى جانب تحديد الزي الأساسي والاحتياطي لكل فريق، وصورة من إيصال سداد قيمة الاشتراك في كل مسابقة.

جلسة بين هاني أبو ريدة وعلاء نبيل

فيما يعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا غدا مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، بمقر الاتحاد الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

إدارة المسابقات باتحاد الكرة، فيتو

وعلمت فيتو من مصادرها داخل اتحاد الكرة، أن الاجتماع بين هاني أبو ريدة وعلاء نبيل، يهدف إلى إنقاذ برنامج إعداد منتخب الشباب تحت 20 سنة، لبطولة كأس العالم، المقرر انطلاق منافساتها في دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

وكان الجهاز الفني قد رفض المشاركة في بطولة خوفو الدولية التي نظمت في مصر بمشاركة 7 منتخبات وصلت مونديال الشباب من بينها البرازيل وأمريكا وكولومبيا ومنتخبات أخرى في الوقت الذي وافق فيه على لعب مباراتين أمام منتخب الكويت الأولمبي، علما بأن الأخير غير مشارك في كأس العالم للشباب.

مجلس إتحاد الكرة يصدم أسامة نبيه

أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب الشباب، كان قدم لمجلس إدارة اتحاد الكرة، خطته لإعداد منتخب الشباب وتضمنت رغبته في خوض 6 مباريات ودية دولية على الأقل، وتلقى وعودا قوية من مجلس الإدارة بتوفير برنامج إعداد يليق بمكانة الكرة المصرية، إلا أنه اصطدم في الأيام الأخيرة بعدم وجود أي مباريات ودية للفريق بعد مواجهتي الكويت

منتخب مصر الثاني يعتذر عن مواجهة سوريا

ومن المقرر، أن يتطرق إجتماع هاني أبو ريدة مع علاء نبيل، لمناقشة برنامج إعداد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب، المقرر انطلاقها في قطر في الأول من ديسمبر المقبل.

وفي الساعات الماضية، إعتذر منتخب مصر الثاني عن مواجهة منتخب سوريا لكرة القدم، في أجندة سبتمبر المقبل، دون الإعلان عن سبب الإعتذار، ويبحث اتحاد الكرة عن بديل للمنتخب السوري لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان

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