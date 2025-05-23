لمنع تفجر الأزمة، أبو ريدة يكلف علاء نبيل بمهمة خاصة بعد تشكيل منتخب كأس العرب

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس الجبلاية كلف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد بأن يتولى مهمة التنسيق خلال الفترة المقبلة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن ومنتخب المحليين بقيادة حلمي طولان، الذي سيمثل مصر في بطولة كأس العرب بقطر في شهر ديسمبر المقبل.

وبحسب المصدر، فإن علاء نبيل سيتولى مهمة التنسيق بين المنتخبين، فيما يتعلق باستدعاء واختيارات اللاعبين المحليين للانضمام لمعسكرات كلا الفريقين، خاصة أن كل منهما سيتجمع خلال الأجندة الدولية للفيفا خلال الفترة المقبلة.

علاء نبيل، فيتو

تعارض موعد كأس العرب مع أمم إفريقيا بالمغرب

أوضح المصدر لفيتو، أن الأولوية في ضم اللاعبين المحليين خلال تجمعات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة، ستكون للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، إذا وقع اختيار حلمي طولان على نفس اللاعب، خاصة تجمعات الفريقين في شهر ديسمبر المقبل، حيث يشارك منتخب المحليين في كأس العرب بقطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، فيما يستعد المنتخب الأول خلال نفس الفترة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

حسام حسن، فيتو

منع الصدام بين حسام حسن وطولان

وجاءت هذه الخطوة من جانب رئيس اتحاد الكرة، لمنع أي مناوشات أو صدام بسبب اللاعبين بين الجهازين الفنيين لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، ومنتخب المحليين بقيادة حلمي طولان، خاصة أن العلاقة بين الثنائي ليست على ما يرام، حيث خرج حلمي طولان في لقاءات إعلامية سابقة مصرحا بأن حسام حسن لا يستحق تدريب المنتخب الأول، وهو ما وتر العلاقة بين الثنائي.

حلمي طولان يقود منتخب مصر في كأس العرب

واعتمد مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر، الذي سيشارك في بطولة كأس العرب بقطر، حيث يتكون من حلمي طولان مديرا فنيًا ومعه ممدوح المحمدي مدربا عاما وعصام الحضري مدربا لحرس المرمى وأحمد حسن الصقر مديرا للفريق.

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