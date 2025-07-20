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رياضة

منتخب الشباب يتعادل سلبيا أمام الكويت الأولمبي استعدادا للمونديال

مباراة مصر والكويت،
مباراة مصر والكويت، فيتو

منتخب الشباب، تعادل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه، سلبيا أمام منتخب الكويت الأولمبي، في اللقاء الودي الذي انتهى قبل قليل، على ملعب مشروع الهدف، والذ جاء ضمن إستعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم للشباب، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

جاء اللقاء متوسط المستوى، وشهد سيطرة وإستحواذ لصالح منتخب مصر في أغلب فتراته، وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص، لم يحسنوا إستغلالها، فيما حرص أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر على إشراك أغلب اللاعبين المتواجدين معه في المعسكر الحالي، من أجل إتاحة الفرصة للجميع، قبل الإستقرار على القائمة النهائية للفراعنة المشاركة في مونديال الشباب بتشيلي.

تشكيل منتخب مصر للشباب

دخل منتخب مصر للشباب مباراته الودية الثانية أمام الكويت بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب الشباب أمام الكويت، فيتو
تشكيل منتخب الشباب أمام الكويت، فيتو

 منتخب الشباب يفوز على الكويت بثلاثية وديا

كان منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، خاض مباراته الودية الأولى أمام منتخب الكويت الأولمبي, الخميس الماضي، بملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وحسمها الفراعنة لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة مصر والكويت الأولى، فيتو
مباراة مصر والكويت الأولى، فيتو

 

ويستعد أحفاد الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩أكتوبر القادمين..ويلعب الفراعنة في المونديال ضمن  المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

 

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