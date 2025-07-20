أبو ريدة يتدخل لحل أزمة المباريات الودية لمنتخب الشباب

منتخب الشباب، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بدأ اتصالات مكثفة مع عدد كبير من رؤساء اتحادات ممن تأهلت منتخبات بلادهم لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بتشيلي، طالبا منهم خوض مباريات ودية أمام منتخب مصر، خلال الفترة القادمة التي ستسبق انطلاق مونديال الشباب.

موعد إنطلاق كأس العالم للشباب

وتنطلق بطولة كأس العلم للشباب تحت 20 سنة، في الفترة من 27 أغسطس إلى 19 أكتوبر المقبلين، في دولة تشيلي بمشاركة 24 منتخبا من كل أنحاء العالم.

وأوقعت قرعة كأس العالم للشباب منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى، رفقة منتخب “تشيلي” صاحب الضيافة ومعهم اليابان ونيوزيلندا

أسامة نبيه، فيتو

أبو ريدة يحاول إنقاذ برنامج إعداد منتخب الشباب

وفي ظل فشل مسئولو اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية دولية لمنتخب الشباب، لتجهيزه لبطولة كأس العالم في تشيلي، قرر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، التدخل شخصيا لحل الأزمة، مستغلا علاقاته القوية برؤساء الاتحاد الأهلية لكرة القدم في كل القارات، بحثا عن مباريات ودية للفراعنة الصغار إستعدادا للمونديال الذي يتبقى فقط على انطلاقه أقل من شهرين.

ووفقا للمصدر فإن هاني أبو ريدة أجرى إتصالا برؤساء اتحادات السعودية والمغرب وكوريا الجنوبية وكولومبيا البرازيل المكسيك وباراجواي من أجل مواجهة منتخب الشباب وديا خلال الفترة القادمة.

صدمة أسامة نبيه

وتلقى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، قبل أيام، صدمة كبيرة، بعدما أخبره مسئولو إدارة المنتخبات عن فشلهم في توفير أي مباريات ودية دولية لمنتخب الشباب، خلال الفترة القادمة.

وعلمت فيتو من مصدر موثوق داخل اتحاد الكرة، أن أسامة نبيه سيطرت عليه حالة من الحزن والضيق الشديد، عندما تم إبلاغه أن كل المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة بتشيلي، ردوا على عروض اتحاد الكرة مواجهة منتخب الشباب وديا، بأنهم أنهوا اتفاقهم لخوض المباريات الودية منذ فترة، ولم يعد لديهم أي فراغات في برامجهم لكأس العالم لتسكين مباريات ودية جديدة.

وديات منتخب الشباب في مهب الريح

كان أسامة نبيه تلقى وعود من هاني أبو ريدة اتحاد الكرة بإعداد برنامج احتكاك قوب لمنتخب الشباب قبل المشاركة في كأس العالم في تشيلي، إلا أن المدير الفني للفراعنة فوجئ في الساعات الماضية بأن أغلب المنتخبات التي تمت مخاطبتها لمواجهة منتخب مصر تحت 20 سنة اعتذرت عن تلبية الدعوة.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الشباب، أن أسامة نبيه أبلغ بعض المقربين منه، أنه ليس سعيدا بوديتي الكويت، خاصة أن الأخير غير مشارك في بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي، كما أنه منتخب يمثل المدرسة الخليجية، في حين أن مجموعة مصر في بطولة العالم لا تضم أي منتخب عربي من الأساس.

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