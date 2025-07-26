السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة ينعي شقيق محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة

محمد أبو حسين عضو
محمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، نعي المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والعاملين بالاتحاد السيد وائل أبو حسين شقيق محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة الذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل.

 

اتحاد الكرة المصري، فيتو
اتحاد الكرة المصري، فيتو

في سياق آخر، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بتوزيع 1500 كرة قدم على أندية القسم الثاني (أ - ب) والقسم الثالث في إطار دعم الأندية الشعبية بالمحافظات.

وأعلن الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سوف يتم التسليم من مقر الاتحاد بمركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر، وذلك خلال الفترة من 20 يوليو 2025 وحتى 1 سبتمبر 2025.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم إلى الفروع التابعة لإبلاغ الأندية بالإجراءات التالية: 

1- إذن إضافة من النادى للمخازن معتمد بخاتم النادي.

2- يتم حضور مندوبي أندية القاهرة والجيزة والقليوبية لاستلام الكرات من مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.


3- بالنسبة لباقى الأندية يتم حضور مندوب الفرع للاستلام والتوزيع على الأندية، بموجب محضر تسليم، على أن يتحمل الفرع تكاليف الانتقالات للمندوبين.

4-  يتم التسليم خلال الفترة من ۲۰۲۵/۸/۲٠ وحتى ۲۰۲۵/۹/۱ في الفترة الصباحية من ١٠ - ٣ عصرًا عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة هاني ابو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم محمد أبو حسين وائل أبو حسين

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة “كاف” للمدارس

اتحاد الكرة يصرف 1500 كرة لأندية القسمين الثاني والثالث

بعد وعكته الصحية، حسن شحاتة يتصدر التريند، وجماهير الكرة: الأسطورة وصاحب أفضل إنجاز للمنتخب

اتحاد الكرة يوافق على صرف 5 كرات لكل ناد بالمظاليم

الأكثر قراءة

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

مصدر أمنى: خروج عدد من القيادات الأمنية على المعاش ممن أوفوا العطاء

شميلة للجيزة وفاروق للأسكندرية، بالأسماء حركة تنقلات واسعة بين مديري الأمن

حركة تنقلات الشرطة 2025، تعيين اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية

رفعت فياض: الجدول التكراري سبب تأخر إعلان تفاصيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2025

غرفة إنعاش دكتور محمود!

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت 26/7/2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

"إحنا دولة مش حزب".. قصة فيديو أشعل غضب المصريين ضد "مستقبل وطن" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

«البحوث الإسلامية»: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع

عالم أزهري: تجنب أذى الأقارب ليس قطيعة للرحم

المزيد
الجريدة الرسمية