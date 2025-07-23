الأربعاء 23 يوليو 2025
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رياضة

أبو ريدة يتابع معسكر وتدريبات الحكام على تقنية الـ VAR

هاني أبو ريدة يتابع
هاني أبو ريدة يتابع معسكر حكام الفيديو، فيتو

حرص المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور معسكر تدريب حكام رخص تقنية الفيديو (VAR)، المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحاضر تقنية الـVAR المعتمد من الاتحاد الدولي.

أبو ريدة يحث اللاعبين على تجنب الأخطاء

وتحدث أبو ريدة إلى الحكام المشاركين في المعسكر، مشيرا إلى أهمية التدريب المكثف على تقنية الـVAR لتجنب الأخطاء، لافتا إلى اهتمام الاتحاد المصري بتوسيع قاعدة الحكام الحاصلين على رخص الـVAR.

تطوير تقنية الفيديو في الدوري المصري

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تطوير تقنية الـVAR في مصر من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات وتدريب الحكام بشكل كافٍ.

وانطلق الاثنين الماضي معسكر المرحلة الثانية للحكام للحصول على رخص الـVAR، بمشاركة 40 حكما "20 حكما للساحة و20 مساعدا".

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