26 ناديا تتلقى خطابات استدعاء 71 لاعبا لمعسكر منتخب مواليد 2009

منتخب مواليد 2009، أرسل اتحاد الكرة خطابات استدعاء لـ 26 ناديا من أندية القسمين الأول والثاني، يطلب منها إرسال لاعبيها للمشاركة في معسكر منتخب مصر مواليد 2009، المقرر انطلاقه غدا السبت بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر، والخضوع للاختبار والتقييم بمعرفة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسين عبد اللطيف

26 ناديا تتلقى خطابات استدعاء للاعبيها

تعد أندية الأهلي والزمالك وإنبي وزد والمقاولون العرب، الأكثر استدعاء للاعبيها، للمشاركة في معسكر منتخب مصر مواليد 2009 بخمسة لاعبين لكل منهما.. فيما جاء إختيار قائمة الـ 71 لاعبا على النحو التالي:

الأهلي: 5 لاعبين - الزمالك: 5 - إنبي: 5 - زد: 5 - المقاولون: 5 - بيرامبدز: 4 - بتروجيت: 3 - سيراميكا: 3 - سموحة: 2 - المنيا: 2 - بور فؤاد: 2 - دكرنس: 2 - اتصالات: 2 - الحرس: 2 - جمهورية شبين: 2 - هليوبوليس: 2 - بتروول اسيوط: 2 - سبورتنج: 2 مودرن سبورت: 2 - وادي دجلة: 2 - الشرقية للدخان: 2 - النصر: 2 - بلدية المحلة: 2 - الاتحاد: 2 - الاسماعيلي: 2- النجوم: 2

المعسكر على مرحلتين

وأكد حسين عبد اللطيف في تصريحات خاصة لفيتو، أن المعسكر سيكون على مرحلتين مدة كل منها ثلاثة أيام، الأولى تبدأ غدا السبت 26 وتنتهي يوم 28 يوليو الجاري، وتشهد اختبار 35 لاعبا.

أما المرحلة الثانية فتنطلق يوم 29 يوليو الجاري وتنتهي يوم 31 من نفس الشهر، وتشهد اختبار 39 لاعبا.

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