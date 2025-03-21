علاء نبيل وأبو حسين يحفزان لاعبي منتخب 20 سنة قبل ودية كرواتيا

حرص محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم في الدوحة على تحفيز اللاعبين خلال لقائه معهم قبل تدريبات اليوم استعدادًا للقاء منتخب كرواتيا الأوليمبي يوم السبت المقبل وديًّا في ثاني تجارب شباب الفراعنة في معسكرهم الحالي في قطر والذي يستمر حتى 26 مارس الجاري ضمن استعدادات الفريق لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار اعتبارًا من 26 أبريل المقبل.



حضر اللقاء علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري والذي أشاد بالتجربة الأولى للمنتخب أمام منتخب قطر الأوليمبي والتي انتهت بالتعادل 1- 1.

ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للشباب المقررة في كوت ديفوار في الفترة من 26 أبريل إلى 17 مايو القادمين.

28 لاعبا في بعثة منتخب الشباب إلى قطر

واصطحب أسامة نبيه ٢٨ لاعبًا في رحلة قطر هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى ويوسف حفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وبلال موسي وسيف عصام ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو اسامة وأحمد أبو الفتح ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد.

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