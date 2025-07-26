ضحكة بيروت انكسرت، نجوم الفن اللبنانيين يودعون زياد رحباني برسائل مؤثرة

وفاة زياد الرحباني، بقلوب مكسورة ونبرات حزينة وعلى أنغام أغنية "أنا صار لازم أودعكن.."، ودع مشاهير الفن اللبنانيين الموسيقي اللبناني الكبير زياد رحباني، الذي وصفوه بالعبقري، وبفقده أصبح لبنان أكثر وجعًا وفراغًا.

مشاهير الفن والغناء اللبنانيين يودعون الموسيقار زياد الرحباني



ومن خلال هاشتاج "زياد الرحباني"، ودع مشاهير الفن والغناء اللبنانيين الموسيقار زياد الرحباني، الذي رحل اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا، والذي يُعد أحد أبرز أيقونات الفن والموسيقى في لبنان والعالم العربي، وأصبح الهاشتاج عبارة عن دفتر عزاء لنجل الفنانة الكبيرة فيروز.

زياد الرحباني مع والدته فيروز، فيتو



نعاه المطرب اللبناني رامي عياش فقال: "رحل زياد الرحباني... وكأن ضحكة بيروت انكسرت فجأة، وكأن البيانو الذي كان يضجّ بالحياة فقد صوته. رحل مَن حوّل وجع الناس إلى موسيقى، وحوّل قسوة الأيام إلى نكتة تُضحِكنا رغم المرارة.. بيروت صارت أكثر فراغًا، وأكثر وجعًا".



أما الفنانة إليسا فنعته قائلة: "زياد الرحباني ما كان فنان عادي والأكيد إنو ما كان شخص عادي كمان. عبقريته الموسيقية والفنية ما بتتكرر، واليوم بخسارته خسر لبنان قطعة منه وجزءا كبيرا من ذاكرته الجماعية. فيروز سفيرتنا للدنيا كلها هي اليوم أم زياد، الله يعطيها الصبر والقوة زياد، العظماء مثلك ما بيموتوا…"

رحل عبقري لبنان زياد الرحباني



وعبر المطرب اللبناني راغب علامة عن حزنه قائلًا: "رحل اليوم عبقري لبنان زياد الرحباني، الفنان والإنسان الذي سكن قلوبنا بفنه الحر وكلماته الصادقة. زياد لم يكن مجرد فنان، بل حالة استثنائية متمرّدة، تركت أثرًا لا يُمحى في تاريخنا الثقافي.. أحرّ التعازي للسيدة فيروز، ولعائلة الرحباني، ولكل من أحبّه. وداعًا يا زياد… ستبقى خالدًا".

هو فكرة من لحم ودم والفكرة لا تُهدَر بفناء الجسد

وداعًا #زياد_الرحباني pic.twitter.com/xLWETcdkNA — Ali Noureddine-علي نورالدين (@Alinoureddine80) July 26, 2025



و برمز قلب مكسور علقت الفنانة كارمن لبس قائلة: "ليش هيك.. حاسة كل شي راح، حاسة فضي لبنان.. زياد رحباني"

أما جورج وسوف فنعى زياد الرحباني قائلًا: "رحل زياد العبقري رحل زياد المبدع أعمالك رح تبقى خالدة وفنك العظيم بالقلب والفكر على مر الاجيال. أحرّ التعازي للسيدة فيروز الأم ولعائلة الرحباني ولكل محبيك يا زياد. زياد الرحباني.. زياد ابن الشعب"

وقالت عنه الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي: "ويرحل عبقري من بلادي تحية إكبار لإبداعك… وموسيقى السلام لروحك الثائرة.. زياد الرحباني وداعًا"

وعبرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن حزنها قائلة: "المبدع ما بموت… صعب كتير وصف إنسان بحجم زياد الرحباني وفكره. الرحمة لروحك وأحرّ التعازي لأيقونة الفن السيدة فيروز الله يصبر قلبك"

⛔️وداعا… زياد رحباني 😢



"كل ما تسألني كيفك.. بتذكر إني مش منيح.‼️"#زياد_الرحباني



pic.twitter.com/S9inRLFOhX — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) July 26, 2025

وقالت المطربة اللبنانية نوال الزغبي عن رحيل زياد الرحباني: "رحيل العبقري الرحباني عن الحياة !! الله يرحمك.. زياد الرحباني"

زياد الرحباني ظاهرة فنية فريدة



ويُعد الموسيقار الراحل زياد الرحباني، من أبرز الموسيفيين في العالم العالم، وهو نجل الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ووصف بأنه ظاهرة فنية فريدة، حيث برع زياد في الموسيقى والتأليف والتلحين، فهو مؤلف وملحن ومسرحي وكاتب ساخر.

يا احرار العالم خلف السيد سيروا

هذا حفيد محمد.. هذا نشيد علي

هذا بشائر عيسى هذا #نصر_الله #زياد_الرحباني وداعا 🖤 pic.twitter.com/TBfbf9OkYo — Elkaser (@Elkaser0) July 26, 2025



ترك زياد الرحباني بصمة في ذاكرة الفن والثقافية العربية، حيث قدم أعمالًا خالدة، مزجت بين موسيقى "الجاز" والموسيقى الشرقية، وألف مسرحيات سياسية واجتماعية جريئة، من أشهرها "بالنسبة لبكرا شو؟"، و"فيلم أميركي طويل"، و"شي فاشل".

كما لحن زياد الرحباني ووزع العديد من الأغاني لوالدته القيثارة فيروز، شكلت ألحانه لوالدته مرحلة جديدة ومختلفة في مسيرتها الفنية، كما تعاون مع العديد من الفنانين.

ومن أشهر الأغاني التي لحنها زياد الرحباني، أغاني "سألوني الناس"، و"قديش كان في ناس"، و"يا حلوة يا ست الدار"، و"أبو علي"، و"هدوء نسبي"، و"بما إنو"



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