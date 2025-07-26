سليم سحاب ناعيا زياد الرحباني: رفيق دربي في عالم الموسيقى

نعى المايسترو الكبير سليم سحاب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الموسيقار الراحل زياد الرحباني، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 69 عاما.

سليم سحاب ينعي زياد الرحباني

وكتب سليم سحاب قائلا: "بقلب يعتصره الألم وحسرة لا يمحوها الزمن، أنعى إليكم اليوم صديقي، ورفيق دربي في عالم الموسيقى، الموسيقار الكبير العبقري اللبناني زياد الرحباني.

لقد رحل عنا فنانٌ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مبدعٌ استثنائي ترك بصمة لا تُمحى في وجدان كل من استمع إلى ألحانه وعزفاته".

وأضاف: “كان زياد ليس مجرد موسيقي، بل كان نبضًا حيًا من لبنان، يعكس بصدق آلامه وآماله، أفراحه وأحزانه، من خلال موسيقى لامست الروح ولامست القلوب”.

وأردف: “عزاؤنا الوحيد في هذا المصاب الجلل هو إرثه الفني الخالد الذي سيبقى يتردد صداه لأجيال قادمة، شاهدًا على عبقرية فنانٍ لم يتكرر.. وإلى والدة الفقيد، قيثارة الشرق وجارة القمر،الفنانة الكبيرة التاريخيه فيروز”.

واختتم قائلا: "أتقدم بأحر التعازي والمواساة. لا كلمات تصف حجم هذا الفقد، ولكننا نؤمن بقضاء الله وقدره. فلتكن إرادة الله هي الصبر والسلوان. رحم الله زياد الرحباني وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

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