السبت 26 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة ينعى الفنان الكبير زياد الرحباني

الفنان زياد الرحباني
الفنان زياد الرحباني

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية استثنائية، ترك خلالها إرثًا غنيًا من الأعمال المتفردة.

 رحيل زياد الرحباني أبرز أسماء عالم الموسيقى والمسرح 

وقال وزير الثقافة: فقدنا اليوم أحد أبرز مبدعي العالم العربي، واسمًا كبيرًا في عالم الموسيقى والمسرح، امتدّ أثره من بيروت إلى كل بيت عربي، وكان امتدادًا طبيعيًا لقيمة الرحابنة وتاريخهم.

وتقدّم وزير الثقافة بخالص العزاء إلى الفنانة الكبيرة فيروز، وأسرة الراحل، وإلى الشعب اللبناني الشقيق، وجمهور الفن الأصيل في مصر والوطن العربي، داعيًا الله أن يتغمده برحمته، وأن يُلهم محبيه الصبر والسلوان. 

وفاة الموسيقار زياد الرحباني

فُجعت الساحة الفنية اللبنانية والعربية صباح اليوم بخبر رحيل الموسيقار زياد الرحباني عن عمر ناهز الـ 69 عامًا. يعُدّ الرحباني صوتًا استثنائيًا ومتمردًا في عالم الفن، وترك إرثًا فنيًا غنيًا يمتد لعقود.

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