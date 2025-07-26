زياد الرحباني، قصة حب انتهت بالفشل وهذه أبرز أعماله مع والدته فيروز

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني نجل المطربة الكبيرة فيروز، تاركا وراءه إرثا كبيرا وبارزا في عالم الفن.

قدم زياد رحباني مع والدته المطربة فيروز ألبومات كثيرة، وكلها كانت ناجحة.

قدم لها مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية، وقدمت فيروز مع زياد ألبومات عديدة جالت فيها حول العالم، منها “كيفك أنت” 1991، “وحدن” 1979، و"معرفتي فيك" 1987.

كما قدم معها ألبوم “إلى عاصي” عام 1995، من كلمات الأخوين رحباني وتوزيع زياد الرحباني، وألبوم “مش كاين هيك تكون” عام 1999، وكان آخر أعماله معها “فيروز في بيت الدين” 2000.

زيجات فاشلة في حياة زياد الرحباني

كانت للحب قصة مختلفة مع الموسيقار زياد الرحباني، حيث عاش قصة غرامية مع السيدة دلال كرم، والتي أنجب منها ابنه عاصي، ولكن بعد فترة تبين لاحقًا أنه ليس ابن زياد، وكان هذا الزواج مقدرًا له الفشل.

فكان زياد يعيش في غرب بيروت (الغربية) ودلال كرم تقطن في شرق بيروت (الشرقية) وذلك أثناء الحرب، أدى إلى حرمان زياد من رؤية ابنه حتى بلغ التاسعة من عمره.

كما قام الرحباني بتأليف عدة أغان تصف هذه العلاقة، مثل "مربى الدلال"، "بصراحة".

كما ترددت مؤخرًا أخبار عن نسب ابنه عاصي له تفيد بنفي زياد لأبوته لعاصي الابن، فقد تقدم زياد الرحباني بدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى في المتن شمال لبنان، والمسجلة برقم 910 /2008 وموعد نظرها في 23 /4 /2009 وموضوعها “إنكاره أبوته لعاصي زياد الرحباني وطلب شطبه عن خانته ومنعه من استعمال شهرة الرحباني وتدوين خلاصة الحكم في سجل النفوس”.

وبعد انفصاله عاش زياد مع الممثلة اللبنانية المشهورة “كارمن لبّس” بعلاقة دامت 15 عامًا، انتهت تلك العلاقة عندما اكتشفت كارمن أن زياد غير قادر على تحقيق الاستقرار التي كانت ترغب بالحصول عليه.

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