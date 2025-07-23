هبوط أرضي بطريق "الأحراز – طحوريا" في القليوبية

شهد طريق “الأحراز – طحوريا" التابع لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الأربعاء، حدوث هبوط أرضي بمساحة تقدر بحوالي 2 متر مربع، ما استدعى تحركًا فوريًا من الجهات المعنية.

وفور تلقي البلاغ، توجه إلى موقع الهبوط كل من الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، مسؤول إدارة الطرق،ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشبين القناطر.

وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعاينة الفنية ومعرفة أسباب الهبوط، تمهيدًا لإجراء الإصلاحات المطلوبة حفاظًا على سلامة المواطنين وتأمين حركة المرور.

واكدت رئيسة مركز ومدينة شبين القناطر أنه لا تهاون في التعامل مع أي طوارئ، وأن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار البنية التحتية وسلامة المواطنين.





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