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لمار محمود بنت القليوبية تحصد ذهبية الكاراتيه بالبطولة الإفريقية

بنت القليوبية بطلة
بنت القليوبية بطلة افريقيا في الكاراتية،فيتو

 حصدت البطلة المصرية لمار محمود، لاعبة نادي القناطر بـ القليوبية ومنتخب مصر للناشئات، الميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه الكاراتيه لوزن +61 كجم، وذلك باليوم الأول من بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالعاصمة النيجيرية أبوجا 2025.

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وتقدم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بخالص التهنئة إلى البطلة لمار محمود، مؤكدًا فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير الذي يعكس تميز أبناء القليوبية وإصرارهم على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

كما وجه المحافظ التهنئة إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني، ومجلس إدارة نادي القناطر، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبوه في إعداد البطلة وتقديمها بهذا المستوى المشرف

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