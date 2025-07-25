لمار محمود بنت القليوبية تحصد ذهبية الكاراتيه بالبطولة الإفريقية

حصدت البطلة المصرية لمار محمود، لاعبة نادي القناطر بـ القليوبية ومنتخب مصر للناشئات، الميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه الكاراتيه لوزن +61 كجم، وذلك باليوم الأول من بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالعاصمة النيجيرية أبوجا 2025.

محافظ القليوبية يهنئ بنت القليوبية بطلة الكاراتية

وتقدم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بخالص التهنئة إلى البطلة لمار محمود، مؤكدًا فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير الذي يعكس تميز أبناء القليوبية وإصرارهم على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

كما وجه المحافظ التهنئة إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني، ومجلس إدارة نادي القناطر، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبوه في إعداد البطلة وتقديمها بهذا المستوى المشرف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.