بعد قرار الإمام الأكبر، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025

قرَّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعليق المكالمات الهاتفية التي يجريها كل عام لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وإلغاء المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج هذا العام، والاكتفاء باعتماد النتيجة وإعلانها ونشرها، وذلك تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، في ظل ما يعانونه من مجاعة خانقة وعدوان متواصل لم يشهد التاريخ الحديث له مثيلًا.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط فور اعتمادها، ليتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم باستخدام رقم الجلوس. كما سيتم توفير النتيجة في المعاهد الأزهرية بعد الإعلان الرسمي بيوم واحد.

وأكد الأزهر الشريف أن أي أخبار متداولة بشأن ظهور النتيجة حاليًا أو تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الرسمي للأزهر كمصدر وحيد للمعلومات الموثوقة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية () باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر.

اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية الأزهرية 2025" من هنا

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على "عرض النتيجة" للاطلاع على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025 الشعبة العلمية:



جاء توزيع مجموع درجات امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 والبالغ 650 درجة، موزعة: 210 للمواد الشرعية، 160 لمواد اللغة العربية، 280 للمواد الثقافية، كما يلي:

القرآن الكريم (40 درجة): تحريري 30 درجة و10 درجات شفوي.

الفقه: 40 درجة.

التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث: 50 درجة (تحريري 40، شفوي 10 درجات).

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة (15 درجة التفاضل، و15 درجة التكامل).

الرياضيات التطبيقية: 30 درجة (الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة).

الفيزياء: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025 الشعبة الأدبية:



توزيع درجات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية والبالغ 630 وتبلغ درجة النجاح 315 درجة، كما يلي:

القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة.

الفقه: 40 درجة.

التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث تحريري وشفوي: 50 درجة.

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

الإنشاء: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 40 درجة.

المنطق: 40 درجة.

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