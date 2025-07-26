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تجارة القناة تعلن قواعد القبول بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2026

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فيتو

 أعلنت كلية التجارة بـ جامعة قناة السويس، عن القواعد المنظمة للقبول بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة لشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج عميد الكلية، والدكتورة ريمان عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو العلا المنسق العام للبرامج الجديدة. 

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شروط القبول بالبرامج 

 ويقتصر القبول بهذه البرامج على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ممن تم ترشيحهم عن طريق مكتب التنسيق للالتحاق بالفرقة الأولى انتظام بالكلية للعام الجامعي 2025/2026، وفقًا لضوابط وشروط محددة تتضمن الحد الأدنى للدرجات في مادة اللغة الإنجليزية حسب نوع الشهادة. 

 

برنامج شعبة اللغة الإنجليزية 

 وفيما يتعلق ببرنامج شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة في جامعة قناة السويس، يشترط حصول الطالب على (48) درجة كحد أدنى في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة (نظام حديث)، و(40) درجة لنظام الثانوية العامة (القديم)، أما بالنسبة للشهادات المعادلة الأجنبية فيشترط الحصول على متوسط تقدير -A في المستويات الثلاثة الأخيرة.  

 

برنامج الأسواق والمنشآت المالية 

أما برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، فيشترط الحصول على (51) درجة في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة (نظام حديث)، و(43) درجة للنظام القديم، ومتوسط تقدير -A للشهادات الأجنبية، كما يشترط للالتحاق ببرنامج نظم معلومات الأعمال BIS الحصول على (54) درجة للثانوية العامة (نظام حديث)، و(45) درجة للنظام القديم، وذات المتوسط التقديري للشهادات الأجنبية.

 

وتُجرى مقابلة شخصية للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامجي FMI وBIS، وتعد المقابلة الشخصية شرطًا أساسيًا للقبول بهذه البرامج.  

 

كما يتم قبول جميع طلبات التحويل المباشر من كليات مناظرة وغير مناظرة من الجامعات الحكومية المصرية، وفقًا للقواعد المقررة، وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد البرامج الجديدة التقديم إلكترونيًا عبر الصفحة التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، ثم طباعة طلب الالتحاق والتوجه به إلى إدارة شئون الطلاب بالكلية لسحب الملف وتقديم صورة من بطاقة الترشيح الصادرة من مكتب التنسيق وصورة شهادة الثانوية العامة. وتمتد فترة التقديم لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، ويتم فحص الطلبات بناءً على معيار المجموع الاعتباري للطالب، والذي يتضمن مجموع درجات الثانوية العامة مطروحًا منه درجات اللغة الإنجليزية ومضافًا إليه درجات الحافز الرياضي إن وجدت. 

 

وعقب إعلان أسماء المقبولين، يُمنح الطلاب مهلة مدتها عشرة أيام لسداد الرسوم الدراسية المقررة، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، يتم استبدال الطلاب غير المسددين بمرشحين آخرين من قائمة الانتظار. ويُشترط عدم تقديم طلب تحويل إلى أي برنامج آخر داخل الكلية إلا في حالة عدم القبول بالبرنامج الأساسي.

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