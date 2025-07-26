السبت 26 يوليو 2025
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خارج الحدود

مسئولون إسرائيليون: نظام الأمم المتحدة للمساعدات الذي قوضته تل أبيب كان فعالا

دخول المساعدات الإنسانية
دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيتو

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسئولين عسكريين إسرائيليين قولهم:لا دليل على أن حركة حماس سرقت مساعدات الأمم المتحدة بشكل منتظم.
 

وقال المسئولون الإسرائيليون: نظام الأمم المتحدة لتسليم المساعدات الذي قوضته إسرائيل كان فعالا وعمليات الأمم المتحدة للإغاثة كانت موثوقة وأقل عرضة لتدخل حماس.

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وفي السياق ذاته  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 6 شاحنات محملة بإمدادات طبية "على درجة كبيرة من الأهمية"، ستدخل قطاع غزة اليوم، في إطار الجهود الإغاثية المستمرة لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في ظل تدهور الوضع الإنساني.

وأكدت الوزارة أن الشاحنات تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية حيوية مخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية، التي تعاني من نقص حاد نتيجة الحصار والعمليات العسكرية المستمرة.

القاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

وأفاد مصدر مصري لقناة "القاهرة الإخبارية" بدخول 117 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، أمس الجمعة، عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم.

 وأوضح المصدر أن عملية إدخال المساعدات تأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع، مشيرًا إلى أن الشاحنات تضم مواد غذائية وإغاثية وطبية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية.

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الأمم المتحدة حماس إسرائيل

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