برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

وتُعلن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط ليتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم باستخدام رقم الجلوس. كما سيتم توفير النتيجة في المعاهد الأزهرية بعد الإعلان الرسمي بيوم واحد.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025 الشعبة العلمية:

وجاء توزيع مجموع درجات امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 والبالغ 650 درجة، موزعة: 210 للمواد الشرعية، 160 لمواد اللغة العربية، 280 للمواد الثقافية، كما يلي:

القرآن الكريم (40 درجة): تحريري 30 درجة و10 درجات شفوي.

الفقه: 40 درجة.

التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث: 50 درجة (تحريري 40، شفوي 10 درجات).

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة (15 درجة التفاضل، و15 درجة التكامل).

الرياضيات التطبيقية: 30 درجة (الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة).

الفيزياء: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025 الشعبة الأدبية:

توزيع درجات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية والبالغ 630 وتبلغ درجة النجاح 315 درجة، كما يلي:

القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة.

الفقه: 40 درجة.

التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث تحريري وشفوي: 50 درجة.

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

الإنشاء: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 40 درجة.

المنطق: 40 درجة.



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