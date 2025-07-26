الثورة المصرية 1952.. والإنجازات العشر

في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو 1952 أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن ثورة يوليو المصرية أضاءت مشاعل التحرر في دول العالم الثالث ومنطقتنا العربية، فكانت ملهمة في الخلاص من الاستعمار واستقلال القرار الوطني.

وأكد سيادة الريس على استمرار مصر منذ قيام الجمهورية الجديدة عام 2014 في جهودها لبناء الدولة الحديثة، لتلبي تطلعات الشعب وتواصل مسيرة الإنجازات برؤية طموحة وخطوات راسخة.

ويوم الأربعاء الماضي كان الموافق الثالث والعشرين من يوليو هاتفتني الإذاعة المصرية تسألني ما دوركم كأساتذة جامعة ومثقفين في هذا اليوم الذي لا يعرفه شباب وأجيال كثيرة؟ فقلت نحن علينا دور كبير يتمثل في التوعية والتنوير، نقول للشباب لماذا قامت الثورة؟ نقول للشباب مبادئ الثورة، نعرف الشباب بمجلس قيادة الثورة، نقول للشباب إنجازات الثورة على المستوى العسكري والسياسي والاجتماعي والثقافي.

وليعي شباب مصر والقائمين على إعداد وتطوير المناهج المدرسية المصرية، خاصة مناهج التاريخ والدراسات الاجتماعية، أن ثورة يوليو 1952 حققت أهدافا وإنجازات عشرة تتمثل في الآتي:

الأول: إنهاء الحكم الملكي والقضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم، وإعلان الجمهورية وتحقيق الاستقلال والوحدة الوطنية مما مثل تحولا جذريا في هيكلة الحكم في مصر.

الثاني: إقامة جيش وطنى قوي قادر على الدفاع عن مصر ضد أي عدوان خارجي؛ وهذا الهدف كان أحد أولويات الضباط الأحرار بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر، وفق مسارين أولهما أسند قيادة الجيش إلى شخصيات تتميز بالنزاهة والوطنية، وثانيهما التصنيع الحربي من خلال إنشاء المصانع الحربية لسد حاجة الجيش آنذاك من الأسلحة والذخيرة..

وفي هذا السياق زادت صناعة الطائرات والصواريخ والمعدات العسكرية والمركبات؛ ونجحت الثورة في تحقيق هدف هام جدا وهو مكانة الجيش المصري عبر التاريخ بمواقف مشرفة، تحسب له وأهمها حماية الشعب والدولة المصرية.

الثالث: تأميم قناة السويس في عام 1956 ووضعها تحت السيادة المصرية، وقد أعلن الرئيس جمال عبد الناصر من ميدان المنشية بالإسكندرية قرار تأميم قناة السويس، لتكون شركة مساهمة مصرية، بعد أن سحبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تمويلها لبناء السد العالي.

الرابع: بناء السد العالي في أسوان عام 1960، كمشروع عملاق يهدف إلى توفير المياه لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية.

الخامس: تطوير البنية التحتية ورفع مستوى معيشة المواطنين، على مستوى الطرق والكباري والموانئ وتحسين حركة التجارة والصناعة وتطوير الصحة والتعليم.

السادس: توزيع الأراضي على الفلاحين في إطار مشروع الإصلاح الزراعي.

السابع: أصبح أبناء الفقراء يتقلدون المناصب مثل القضاة والسفراء والوزراء وأساتذة الجامعات ناهيك عن مجانية التعليم.

الثامن: حدث تقدم ونقلة نوعية على مستوى الصناعات الكبرى، من حيث المصانع وشركات المحلة الكبري وشبرا الخيمة وكفر الدوار وحلوان وعدد من المشروعات ساهمت في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

التاسع: إنجازات ثقافية تتمثل في إنشاء الأكاديمية على مستوى المسرح والسينما والنقد والأوبرا ومعاهد الموسيقى العربية والفنون الشعبية ورعاية الآثار والمتاحف ودعم المؤسسة الثقافية.



العاشر: حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية والدليل دستور 1956 الذي منح لها لأول مرة حقها في الترشح للبرلمان، وكمان أصبح لها صوتا في الانتخابات بعد أن كان هذا الحق مقصورا على الرجال..

وفي هذا الصدد لابد أن نشير إلى أن مصر أصبحت أول دولة عربية تمثل فيها المرأة في برلمان 1957؛وتم تعيين الدكتورة حكمت أبوزيد الأستاذة بكلية البنات جامعة عين شمس كوزيرة للشئون الاجتماعية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ولأول مرة تلتحق المرأة بالكليات العلمية وتصبح عميدة في الكلية آنذاك.

ثم سألني المذيع: هل عاصرت فترة حكم الرئيس عبد الناصر؟ فأجبت: نعم وأتذكر وأنا طفلة صغيرة أنني استمعت إلى كلمة الرئيس عبد الناصر وهو يخاطب الشعب بقرار التنحي، وأتذكر السيدة أم كلثوم وهى تقول له: "أبقى فأنت حبيب الشعب"..

وفي سؤال عن قائد الثورة الذي لا تعرفه الأجيال الجديدة والتشويه الذي يمارس من البعض على هذه الثورة المصرية؟ فكانت الإجابة أنه مهما حاولت المليشيات الإلكترونية الإخوانية وقنواتهم الخارجية المعادية للدولة المصرية، سيظل يذكر التاريخ أن الرئيس جمال عبد الناصر تحدي أمريكا حين رفضت تسليح الجيش وتمويل السد واستعان بالروس لبناء السد العالي.

وفي هذا السياق أقول إن ثورة 23 يوليو (1952) المجيدة ثورة قام بها جيش مصر أيدها شعب مصر وثورة 30 يونيه (2013) الشعبية، ثورة قام بها شعب مصر حماها جيش مصر.

وختاما:

إن ثورة 23 يوليو كانت ثورة كل العرب من المحيط إلى الخليج وبشهادة كبار المحللين العسكريين ثورة بكل معنى الكلمة أكاديميا دستوريا وقانونيا ولم تكن حركة انقلابية أو انقلابا عسكريا كما يردد البعض والإخوان وحلفاؤهم.

وللتاريخ والأجيال ولمن يشوهون هذه الثورة المصرية العظيمة يكفي أنها كانت الدافع لعدد 43 دولة ناشئة ومستقلة في أفريقيا قطعت علاقتها مع إسرائيل.

تحية للقائد الخالد جمال عبد الناصر الذي تمسك بثوابت الثورة واستقلال مصر، وتحية للجيش المصري العظيم صاحب التاريخ المشرف وحصن الأمان للدولة المصرية، وتحية للقائد المنقذ الذي جاء به القدر ليخلصنا من جماعة وتنظيم دولى كان مخطط يحكمون مصر 500 سنة.

أتذكر كلمات في وجداني تقول: عيشوا كراما تحت ظل العلم، يا مصر يا مهد الرخاء، أنا على عهد الوفاء، في نصرة الحق المبين، من منكم يحبها مثلي أنا..

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