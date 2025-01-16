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صحة ومرأة

لونه ذهبي وقنبلة فيتامينات، تصنيع نوع خس جديد يحمي من ألزهايمر وأمراض القلب

الخس الذهبي، فيتو
الخس الذهبي، فيتو

نجح علماء في إسبانيا بتصنيع “خس ذهبي” جديد يحتوي على عناصر غذائية أكثر بـ30 مرة من الخس الأخضر العادي، بحسب ما نشره موقع «New Atlas» نقلًا عن دورية «Plant».


لا يعد الخس من أكثر الخضراوات إثارة للاهتمام، ولكنه يتواجد غالبًا في السندويشات واللفائف واليخنات والوجبات الأخرى كطريقة لإضافة المزيد من العناصر الغذائية وكوسيلة لخفض التكاليف الاقتصادية.

 

تعديل الخس وراثيًا

قام فريق من معهد أبحاث البيولوجيا الجزيئية والخلوية النباتية (IBMCP) مؤخرًا بتعديل الخس وراثيًا لتعزيز قيمته الغذائية. على وجه التحديد، قاموا بزيادة مستويات مضاد الأكسدة المسمى بيتا كاروتين، والذي يستخدمه الجسم لصنع فيتامين A، الذي يعد مهمًا لصحة الرؤية ووظيفة المناعة ونمو الخلايا، والذي يُعتقد أنه يحمي من مرض ألزهايمر وأمراض القلب إلى جانب بعض الأمراض الأخرى.

لون ذهبي مذهل

يتواجد البيتا كاروتين عادة بكميات كبيرة في الخضروات مثل الجزر والقرع والبطاطا الحلوة. إن اللون البرتقالي هو السمة المشتركة بين هذه الخضروات، والخس الجديد ليس استثناءً. تؤدي كميات كبيرة من البيتا كاروتين إلى صبغ الأوراق بلون أصفر مذهل، ومن هنا جاء لقب الخس الذهبي.

كانت مستويات البيتا كاروتين في أوراق الخس الذهبي أعلى بنحو 30 مرة من تلك الموجودة في الخس العادي. كما أن المواد المضادة للأكسدة أكثر قابلية للوصول بيولوجيًا، مما يعني أن الجهاز الهضمي يمكنه استخراجها بسهولة أكبر من الطعام.

 

تقنيات التكنولوجيا الحيوية

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة مانويل رودريجيز كونسيبسيون «لقد نجح فريق العلماء في إنتاج وتجميع بيتا كاروتين في حجرات خلوية لا يوجد فيها عادة من خلال الجمع بين التقنيات التكنولوجية الحيوية والعلاجات ذات كثافة الضوء العالية».

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