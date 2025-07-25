تجمعه صلة قرابة بتامر حسني، الشامي يتألق في مهرجان العلمين الجديدة

بدأ حفل المطرب السوري “الشامي” بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة بـ أغنية “جيناك”، وسط حضور كبير.

حفل الشامي في مهرجان العلمين الجديدة

وما لا يعرفه الكثيرون أن الشامي تجمعه صلة قرابة بالفنان تامر حسني من ناحية الأم، حيث إن أم الأخير من نفس عائلة أم نجم الجيل في سوريا.

ديو ملكة جمال الكون

وقدم تامر حسني مؤخرًا ديو ملكة جمال الكون مع المطرب الشامي من ألبوم لينا معاد وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأغنية “ملكة جمال الكون” من كلمات وألحان تامر حسني والشامي.

وتقول كلمات أغنية تامر حسني الجديدة رفقة الشامي:

تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي

يكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي

أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

بست الوردة على خدها

ولا يمكن

أرضى يشمها

غير هي خلاص

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