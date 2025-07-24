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ثقافة وفنون

تامر حسني يحقق رقما قياسيا جديدا على اليوتيوب بـ "مستني إيه"

تامر حسني
تامر حسني

نجح الفنان تامر حسني، في تحقيق رقم قياسي جديد، وتصدر تريند اليوتيوب بـ أغنية “مستني إيه” من ألبومه الجديد “لينا معاد”. 

وتصدر نجم الجيل، تريند اليوتيوب بـ أغنية “مستني إيه”، التى وصلت نسبة مشاهدتها ما يقرب من 8 ملايين ونصف مشاهدة، بعد أربعة أيام من طرحها على قناته الرسمية.

أغنية مستني إيه 

واحتلت أغنية “مستني إيه” قائمة تريند الموسيقى بالموقع، وهي من كلمات عليم، ألحان سام محمد، توزيع أحمد عبد السلام. 

كلمات أغنية مستني ايه 

وتقول كلمات الأغنية: "بيعدي يوم اثنين مش فارق عدی کام.. تعباني الوحدة واجعني قلة الكلام.. حصلك ايه.. ماجتش ليه.. طب حتى اشوفك لما انام. مش حاسس ان في حاجه بعدك فيها روح.. ما بقاش في للحياه شغف ولا في طموح.. انا بكره فين.. وبعده فين.. عايش فترة عدم وضوح.. ساييني قولي ليه لنفسي وللي فات.. مستني ايه لما يقولولك انه مات.. اروح لمين واهرب لفين.. كل الأماكن ذكريات". 

 

ألبوم تامر حسني الجديد 

وتأتي أغاني ألبوم "لينا معاد" كالتالي: "الأنوثة الطاغية، ⁠يا حب، ⁠حبك لو غلطة، ⁠خلونا نشوفكم تاني، ⁠لينا معاد، ⁠هو ده بقى، ⁠حبيبي تقلان، ⁠الذوق العالي، ⁠يلا يا كداب، ⁠واحشني يا ابن اللذينة، ⁠الاحتياج وحش، ⁠هيموت ويرجع، ⁠مستني إيه، ⁠حفلة تخرج من حياتي، ⁠ملكة جمال الكون". 

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