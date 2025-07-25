فرمان خوسيه ريبيرو بعد انتهاء معسكر الأهلي بتونس

حقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب نظيره البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في ثاني وديات المعسكر الأحمر في تونس والذي ينتهي غدًا السبت.

وقرر ريبيرو منح اللاعبين 48 ساعة راحة عقب العودة من تونس يوم الأحد المقبل، وذلك للاستعداد لخوض مباريات ودية أخرى في مصر على ملعب التتش، استعدادًا لبطولتي السوبر المصري ومن ثم الموسم الجديد.

فيما أعرب البرتغالي خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عن رضاه التام بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال معسكره الإعدادي بمدينة طبرقة التونسية، مؤكدا أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تطبيق فلسفته الكروية.

وقال ريبيرو، في تصريحات تليفزيونية:"الفترة الماضية كانت إيجابية للغاية، سواء من حيث النتائج أو الأداء، لكن الأهم بالنسبة لي كان الوصول إلى شكل واضح لطريقة اللعب التي نرغب في الاعتماد عليها مستقبلا، خطوة بخطوة نقترب من أن نصبح الفريق الذي أطمح إليه، فريق شرس هجوميا ويمتلك الكرة دائما".

وأضاف:"هدفي أن نكوّن فريقا يستحوذ على الكرة بشكل منظم ويحرك اللعب بشكل دائم في كافة أرجاء الملعب، وأعتقد أنني أمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب جودة عالية، ويملكون القدرة على تنفيذ أفكاري، جميعهم متحمسون ويلعبون بنفس الرغبة لتحقيق شيء كبير للنادي".

وواصل:"أنا مرتاح تماما في الأهلي، ولا أشعر بأي ضغط سلبي، بالعكس، الضغط الذي يصنعه جمهور الأهلي لتحقيق البطولات هو أمر إيجابي للغاية، لا يمكن لفريق كبير أن ينجح دون طموحات جماهيره، ومطالبهم المستمرة بالفوز تمنحنا الدافع لمواصلة العمل وتحقيق كل ما يليق باسم الأهلي".

واختتم ريبيرو تصريحاته: "لا وقت للراحة، نحن مضغوطون من أجل الفوز الدائم، وهذا ما يجعل الأهلي مختلفا، حيث نمتلك الطموح ونقاتل لتحقيقه".

مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

وحقق النادي الأهلي فوزا عريضا علي حساب نظيره البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في ثاني وديات المعسكر الأحمر في تونس والذي ينتهي غدا السبت.

وسجل محمود تريزيجيه هدف الأهلي الأول أمام نظيره البنزرتي، في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 42 سجل الهدف الثاني.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث في شباك البنزرتي التونسي في الدقيقة 46، فيما أضاف كريم فؤاد الهدف الرابع بالدقيقة 48، وسجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

تشكيل الأهلي أمام البنزرتي

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

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