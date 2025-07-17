تحرير 43 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر، أو المهربة، أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من، مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة حررت 43 مخالفة تموينية، منها 13 مخالفة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، وإنتاج ناقص الوزن عن 90 جرام، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، و30 مخالفة تموينية لقطاعي الأسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تحفظت على 900 كيلو جرام سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله في الأسواق، و600 كيلوجرام دقيق بلدي مخابز مدعم محظور بيعه أو تداوله، 30 علبة سجائر لامتناع التاجر عن البيع.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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