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تحرير 75 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

حملة تموينية، فيتو
حملة تموينية، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الاسواق 

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة أسفرت عن تحرير 75 مخالفة تموينية، منها  51 محضر للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق البلدي، وإنتاج رغيف ناقص الوزن، وإنتاج مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة أدوات العجين، كما تم التحفظ على 6 شكائر دقيق مخابز بلدي معدة للتهريب إلى السوق السوداء، و3 شكائر دقيق مخابز مدعم داخل مخبز سياحي، كما تم ضبط  مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص.

 تكثيف الحملات علي الاسواق 

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 116 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي الأسواق بالفيوم

تحرير 202 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة متابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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