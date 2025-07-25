نحن والخليج والفلوس!

أكثر ما يشغل مواقع التواصل الاجتماعي الآن هي الفلوس!، وتحديدا فلوس الخليج المعروضة علينا أو التي سنقدمها لأهل الخليج! وبدا ذلك واضحا للإهتمام الذي منحته مواقع التواصل الاجتماعي لعرض هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للأزهر الشريف لتمويل قناته الفضائية مقابل الإشراف عليها وإدارتها.



كما بدا ذلك أيضا واضحا في إهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار الوحدات التى أعلنتها الشركة الإماراتية صاحبة مشروع رأس الحكمة، والتي بلغ أعلى سعر للفيلات 324 مليون جنيه..



وتحليل ذلك يفضي إلى نتيجة مهمة هي أن المصريين يتعاملون مع أموال الخليج بقدر واضح من الحذر والتخوف.. ففي موضوع عرض تمويل فضائية الأزهر ثمة إصرار واضح على استقلال المؤسسات المصرية، وحرص على عدم تأثير هذا المال عليها، ولذلك حظى رفض هذا العرض على مواقع التواصل الاجتماعي بإشادة بالغة.



أما في موضوع أسعار شقق وفيلات مشروع رأس الحكمة، فإن هناك إدراكا واضحا لكل دولار نحصل عليه من الخليج يستعيده أهليه مضاعفا.. نعم البيع لوحدات المشروع يتم بالجنيه المصرى ولكن الأرباح التى ستحققها الشركة ستحولها بالدولارات خارج مصر! لذلك يتناول كثيرون بحذر إحتكار دولة خليجية واحدة لأصولنا التى نطرحها الآن للبيع.



وإذا كانت الحكومة مهتمة بمتابعة ما يثيره الإعلام والصحافة، فعليها أن تهتم أيضا بما تثيره مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى بقدر من حرية التعبير.

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