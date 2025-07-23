بيان الأزهر المحذوف!

أصدق الدكتور أحمد الطيب فيما قاله بخصوص حذف بيان الأزهر الذي كان يدين التجويع الممنهج لأهالي غزة والسكوت المريب من أشقاء وغير الأشقاء.. لكن لا أتفق مع فضيلته على أسباب الحذف والتى قال إنها تتمثل في عدم استغلال هذا البيان لتعطيل المفاوضات الدائرة الآن لقرارهدنة في غزة تتضمن السماح بعودة المساعدات الإغاثية.



فأنا من معرفتي الشخصية بالدكتور أحمد الطيب متأكد أنه رجل صادق، إذا تكلم صدق، ورجل شجاع تشهد مواقفه المختلفة طوال كل السنوات الماضية أنه لا يهاب شيئا، فضلا عن أنه ليس متمسكا بمنصب، ولا يرضخ للضغوط، وبالتالي لم يجبره أحد على حذف البيان الذي أصدره الأزهر، فضلا عن أن حكمة الثور الأبيض والثور الأسود استخدمت في كتابات عديدة، ولم يضغط أحد على أصحابها.



لكن فليسمح لي فضيلته أن أختلف معه في أمر سحب الأزهر لبيانه خشية أن يستغل في تعطيل مفاوضات الهدنة.. لأن إسرائيل ومعها أمريكا ليسا في حاجة لمبررات تعطل بها مفاوضات الهدنة، فهي تعطلها منذ شهور، قبل أن يصدر الأزهر بيانه.

بل إنني أرى العكس هو الصحيح.. أي أن بيان الأزهر في توقيته هذا مهم لتكثيف الضغوط على أمريكا لتمارس بدورها الضغوط على إسرائيل لتسرع بتنفيذ الهدنة. وعلى كل حال هذا تقدير شخصي في نهاية المطاف وتقديراتنا قابلة للاختلاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.