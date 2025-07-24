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محافظ أسيوط يتفقد إعادة تأهيل 200 منزل بقرية نزلة عطية (فيديو)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد منازل نزلة عطية بالبداري، فيتو

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بعدد من المنازل التي تخضع للتطوير وإعادة التأهيل بقرية نزلة عطية التابعة للوحدة المحلية بالعقال البحري، بمركز البداري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محسن محمود، رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعدد من نواب رئيس المركز، فضلًا عن عدد من القيادات التنفيذية وأهالي القرية.

 

 

تفقد محافظ أسيوط عددًا من المنازل الجاري إحلالها وترميمها، مؤكدًا حرص المحافظة على تحسين البيئة السكنية للمواطنين، وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامتهم وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تطوير نحو 200 منزل بنزلة عطية بأسيوط 

 

واستمع محافظ أسيوط خلال جولته إلى عرض من الشركة المنفذة حول حجم الأعمال الجاري تنفيذها، والتي تشمل تطوير نحو 200 منزل، بالإضافة إلى جهود المسح والمعاينة الميدانية لتحديد أولويات التدخل، بما يضمن تحسين جودة الحياة للأسر المستحقة كما التقى بعدد من أهالي القرية، وناقش معهم احتياجاتهم ومطالبهم المتعلقة بتطوير مساكنهم، حيث عبر البعض عن رغبتهم في الانتقال إلى وحدات سكنية بديلة داخل نطاق المركز، وأشادوا باهتمام المحافظ وتجاوبه الفوري مع مقترحاتهم.

 

وفي هذا السياق، وجه المحافظ مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي القرية، تشمل توقيع الكشف وصرف العلاج مجانًا، إلى جانب تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء كشكين خدميين بهدف توفير السلع الأساسية وخلق فرص عمل لأبناء القرية.

محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير ميدان المجاهدين وشارع 26 يوليو بحي غرب (صور )

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وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تحسين الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة تليق بالمواطن المصري.

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