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خارج الحدود

وكالة الطاقة الذرية: إيران تبدي استعدادًا لاستئناف بعض المحادثات الفنية

النووي الإيراني
النووي الإيراني

 أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن إيران أعربت عن استعدادها لاستئناف بعض المحادثات الفنية مع الوكالة، في خطوة قد تمهّد الطريق نحو معالجة عدد من القضايا العالقة بشأن برنامجها النووي.

 

إيران مستعدة للدخول في مفاوضات

 وقال غروسي، في تصريحات صحفية، إن "إيران أشارت إلى أنها ستكون مستعدة للدخول في بعض المناقشات الفنية مجددًا"، مضيفًا أن الوكالة "تنتظر خطوات ملموسة تُترجم هذا الاستعداد إلى تقدم فعلي على الأرض".

وأشار المدير العام إلى أن لدى إيران "عددًا من المنشآت النووية والأنشطة المرتبطة بها، ويجب أن تكون واضحة بشأنها"، في إشارة إلى الحاجة الملحّة لتعزيز الشفافية والتعاون الكامل بين طهران والوكالة.

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إيران مفاوضات المدير العام للوكالة الدولية الذرية رافائيل غروسي برنامجها النووي

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