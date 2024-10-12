طريقة عمل العجة، أكلة اقتصادية ولذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل العجة، العجة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى تقدم على الوجبات الثلاثة حسب الرغبة خاصة أنها متكاملة العناصر.

وطريقة عمل العجة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل العجة.

مكونات عمل العجة:-

4 بيضات

1 كوب من البقدونس المفروم

1 كوب من الفليفلة الحمراء أو الخضراء (مفرومة)

1 بصلة صغيرة (مفرومة)

1/2 كوب من الجبنة (اختياري)

ملح وفلفل حسب الذوق

زيت زيتون أو زيت نباتي للقلي

طريقة عمل العجة:-

في مقلاة، سخني القليل من الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل.

ثم أضيفي الفليفلة وقلبي حتى تنضج.

في وعاء، اخفقي البيض جيدًا مع الملح والفلفل. يمكنك أيضًا إضافة الجبنة إذا كنتِ تستخدمينها

بعد أن تذبل الخضار، أضيفيها إلى خليط البيض وامزجي المكونات جيدًا.

سخني القليل من الزيت في المقلاة على نار متوسطة.

اسكبي خليط البيض والخضار، واتركيه يطهى حتى يتحمر من الأسفل.

استخدمي طبق مسطح لقلب العجة، ثم أعديها إلى المقلاة لتطهى من الجهة الأخرى حتى يتحمر.

قدمي العجة ساخنة مع الخبز أو السلطة.

طريقة عمل العجة

وهناك طريقة أخرى لعمل العجة

مكونات عمل العجة المصرية:-

8 بيضات

3 بصلات كبيرة

نصف ربطة بقدونس

نصف ربطة شبت

ثمرة فلفل رومي او حار

ثمرة طماطم

4 ملاعق دقيق

ملح

فلفل اسود

كمون

رشة كسبرة جافة

رشة بيكينج صودا

ملعقة سمن

4 ملاعق زيت

طريقة عمل العجة المصرية:-

نقطع البصل قطع صغيره ونشوحه في ملعقه السمن وملعقتين زيت حتى يصفر لونه.

ثم نضع عليه البقدونس والشبت مقطع صغير ونشوحهم مع البصل حتى نشم رائحتهم.

ثم نقطع الطماطم والفلفل قطع صغيرة ونضعهم على البصل والخضروات ونضع البهارات والملح.

ونقلب كل الخليط لمدة خمس دقائق ونضع بعد ذلك الدقيق ورشة البيكينج صودا.

ونقلب سريعا حتي يختفي الدقيق، ونرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد.

ثم نحضر بولة ونكسر فيها البيض وتقلبه مع رشه فلفل اسود حتى يصبح سائل.

ثم نضع عليه الخليط ونقلبهم جيدا حتى يندمجوا تماما.

ثم نحضر صينية ونضع فيها الزيت.

ثم نضع عليه خليط العجة، ونرفع الصينية على النار الهادئة حتى يتغير لونها من الاسفل، ثم ندخلها الفرن أسفل الشواية.

ويمكن وضعها في الفرن حتى تمام النضج.

ثم نخرجها ونقطعها وتقدم ساخنة مع الخبز الأسمر والمخلل.