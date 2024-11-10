طريقة عمل العجة بالبطاطس، أكلة خفيفة ولذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل العجة، العجة من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى وجبة متكاملة العناصر يمكن تناولها على جميع الوجبات الرئيسية حسب الرغبة.

وطريقة عمل العجة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل العجة.

مكونات عمل العجة:-

4 بيضات

1 حبة بطاطس متوسطة الحجم (مبشورة)

1 بصلة صغيرة (مفرومة ناعمًا)

1/2 كوب بقدونس مفروم

1/2 كوب فلفل أخضر (مفروم)

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة من الزيت أو الزبدة

1/4 كوب جبن مبشور (اختياري)

1/2 كوب دقيق (اختياري للحصول على قوام أفضل)

طريقة عمل العجة:-

قشري البطاطس وابشريها جيدا.

قشري وافرمي البصل والفلفل الأخضر.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع الملح والفلفل والكمون حتى يتجانس.

أضيفي البطاطس المبشورة، البصل، الفلفل الأخضر، والبقدونس إلى خليط البيض واخلطيهم جيدا.

إذا رغبتِ في إضافة الجبن أو الدقيق، يمكنك إضافته الآن.

سخني الزيت أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

اسكبي الخليط في المقلاة، ثم قلبي العجة لتتوزع بشكل متساوى.

اطهي العجة لمدة 5-7 دقائق على كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون ومتماسكة.

بعد أن تُطهى العجة جيدا، ارفعيها من المقلاة وضعيها على ورق لامتصاص الزيت الزائد.

يمكن تقديم العجة مع الخبز أو السلطة.

يمكن إضافة مكونات أخرى حسب الرغبة، مثل الطماطم أو الزيتون.

للحصول على عجة هشة، يمكن إضافة ملعقة من البيكنج بودر أو دقيق الذرة.

العجة

فوائد البطاطس

والبطاطس من الخضروات المهمة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وقيمة غذائية عالية،ومن فوائد البطاطس:-

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على البوتاسيوم الذى يساعد فى توسيع الأوعية الدموية.

تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتقلل حدوث الشد العضلي أثناء التمرين وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم الذى يقوى العضلات.

تحافظ على صحة العظام وتقوى المفاصل والأسنان لاحتوائها على الكالسيوم.

تقوى المناعة لاحتوائها على فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تساعد فى إنقاص الوزن إذا تم تناولها على حالتها فهى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.

تساعد فى مقاومة الأورام السرطانية بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك وبالتالى تحافظ على نمو الجنين بشكل صحى وتحميه من التشوهات.

تساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.

تساعد فى مقاومة الالتهابات بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.

تعزز حركة الجهاز الهضمي وتساعد فى علاج عسر الهضم.

تساعد فى علاج الإمساك.

تخفض فرص الإصابة بنزلات البرد.

تعزز من جمال البشرة ونضارتها وتحافظ على شبابها لأنها تحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.