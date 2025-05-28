الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

البدء في أعمال رفع الكفاءة وتطوير مدخل قرية مير بأسيوط (صور)

تطوير مدخل قرية مير
تطوير مدخل قرية مير بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود تطوير وتجميل مداخل المدن والقرى على مستوى المحافظة، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030".

 

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، لافتًا إلى أن مداخل القرى والمدن تمثل واجهة حضارية للمحافظة، ويجب أن تظهر بالشكل اللائق أمام الزائرين.

رفع كفاءة وتجميل مدخل قرية مير

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، رئيس المركز نفذت أعمال رفع كفاءة وتجميل مدخل قرية مير، والتي شملت رفع المخلفات والتراكمات، وتعلية الأسوار، وتحسين المظهر العام للمدخل، وذلك تحت إشراف منتصر هريدي، رئيس الوحدة المحلية للقرية.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة للنهوض بالمنظومة الخدمية والبيئية، والقضاء على المظاهر العشوائية، بما يسهم في خلق بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

محافظ أسيوط يتفقد آثار "مير" ويطلق خطة شاملة للترويج للسياح (فيديو وصور)

رفع 950 طن مخلفات وهدم منازل من طريق مير أسيوط

 

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على أرقام (114) أو (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التنمية المستدامة الشكاوي الحكومية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المخلفات والتراكمات رفع المخلفات والتراكمات رقم منظومة الشكاوى الحكومية محافظ أسيوط مجلس الوزراء محافظة اسيوط مركز القوصية مصر 2030 منظومة الشكاوي قرية مير

مواد متعلقة

انقطاع المياه عن مدينة أبوتيج بأسيوط لمدة 6 ساعات

لمناقشة طرق مكافحة آفة النيماتودا (صور)

محافظ أسيوط يوجه الجهاز التنفيذي بسرعة حل مشاكل المواطنين

تنفيذي أسيوط: تفعيل مبادرة أسواق اليوم الواحد استعدادا لعيد الأضحى

فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ حياة مسن يعاني من انشطار الشريان الأورطي (صور)

مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين أثناء صيانة بيارة صرف صحي بأسيوط

صيانة وتركيب كشافات إنارة جديدة بشوارع حي شرق أسيوط

انطلاق حملة مكثفة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع أبوتيج بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة قبل وفاة شقيقه، وزوجته: الشيلة تقيلة

أخبار مصر: محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل ما حدث، تحذير من حدث كبير ضد مصر، واقعة جديدة لسائق تطبيق مع طبيبة، حسم الدوري اليوم

تعرف على شخصية انتصار في فيلم "الست لما"

مع حلول موسم الحج 2025، سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 28 مايو 2025

عبد اللطيف: إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لمصادر خارجية

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5280 جنيها

وزير التعليم: نسبة كبيرة من أولياء الأمور تؤيد نظام البكالوريا المصرية

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

مع حلول موسم الحج 2025، سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5280 جنيها

سعر الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك رئيسية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقته بمشكلات العلاقة الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية