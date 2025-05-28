البدء في أعمال رفع الكفاءة وتطوير مدخل قرية مير بأسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود تطوير وتجميل مداخل المدن والقرى على مستوى المحافظة، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030".

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، لافتًا إلى أن مداخل القرى والمدن تمثل واجهة حضارية للمحافظة، ويجب أن تظهر بالشكل اللائق أمام الزائرين.

رفع كفاءة وتجميل مدخل قرية مير

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، رئيس المركز نفذت أعمال رفع كفاءة وتجميل مدخل قرية مير، والتي شملت رفع المخلفات والتراكمات، وتعلية الأسوار، وتحسين المظهر العام للمدخل، وذلك تحت إشراف منتصر هريدي، رئيس الوحدة المحلية للقرية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة للنهوض بالمنظومة الخدمية والبيئية، والقضاء على المظاهر العشوائية، بما يسهم في خلق بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على أرقام (114) أو (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

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