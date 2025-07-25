الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولتنا انتصار للدبلوماسية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة ذلك "انتصارًا للدبلوماسية الفلسطينية والعربية وجهود المجتمع الدولي الساعية لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال".

لابيد: إعلان ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية "خطأ أخلاقي وضرر سياسي"

هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية، واصفًا الخطوة بأنها "خطأ أخلاقي وضرر سياسي".



فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الخميس أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبرا عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

تأييد دولي

وتوالت بيانات التأييد للخطوة الفرنسية التي من المتوقع أن تشجع دولًا أخرى على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة.

ورحبت المملكة العربية السعودية بالقرار الفرنسي وأشادت بهذا القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مشددةً على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي.

وجددت المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما رحّب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز منتصف ليلة الخميس/ الجمعة بإعلان فرنسا أنها ستنضم إلى إسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا إن هذه الخطوة من شأنها أن «تحمي» حلّ قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب.

وجاء في منشور على منصة إكس لسانشيز الذي يُعتبر معارضا بشدة للحرب الإسرائيلية الوحشية في غزة «معا، يتعيّن علينا حماية ما يحاول (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو تدميره. حلّ الدولتين هو الحل الوحيد».

كما أعلن الأردن تأييده عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معتبر أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال».

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تثمين المملكة لقرار الرئيس الفرنسي، باعتباره خطوة هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على ترابه الوطني.

غضب في إسرائيل

وفجّر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية موجة من التصريحات الغاضبة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضًا للقرار الفرنسي.

نتنياهو: جائزة للإرهاب

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في تصريحات موجهة لماكرون إن «هذه جائزة للإرهاب، الفلسطينيون لا يريدون دولة إلى جانب إسرائيل، بل دولة بديلة لإسرائيل»، مضيفا أن إسرائيل تدين بشدة قرار ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطينية بعد ما حدث في السابع من أكتوبر.

كاتس: استسلام للإرهاب

وقال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس إن إعلان ماكرون عن نيّته الاعتراف بدولة فلسطينية هو «عار واستسلام للإرهاب»، ومنح جائزة ودعم معنوي لحماس.

وأضاف أنه بدلًا من الوقوف إلى جانب إسرائيل «في هذا الامتحان»، يعمل رئيس فرنسا على إضعافها.

سموتريتش: سنضم الضفة

أما وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فقال إن قرار الرئيس ماكرون يمنحنا سببًا لتطبيق السيادة الإسرائيلية أخيرًا على أراضي «الوطن» في الضفة الغربية، وهذا سيكون «ردّنا الصهيوني الملائم على محاولات الفرض الأحادي من قبل ماكرون وشركائه».

أمريكا: قرار متهور

أكد وزير الخارجية في الولايات المتحدة، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ترفض بشدة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال روبيو في منشور عبر منصة "إكس": "الولايات المتحدة تعارض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة".

وأضاف: "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق السلام. إنه صفعة على وجه ضحايا السابع من أكتوبر".

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