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خارج الحدود

انقطاع واسع النطاق لخدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في جميع أنحاء العالم

خدمة ستارلينك، فيتو
خدمة ستارلينك، فيتو

عانت منظومة ستارلينك، خدمة الإنترنت الفضائي التي تديرها شركة سبيس إكس التابعة لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، من انقطاع واسع النطاق يوم الخميس أثر على العملاء في جميع أنحاء العالم.

وقد تعافت الشبكة حاليًّا بشكل كبير، حيث استمر الانقطاع حوالي ساعتين ونصف، وفقا لما ذكره مايكل نيكولز، نائب رئيس هندسة ستارلينك في سبيس إكس، في منشور أعادت ستارلينك نشره لاحقًا على منصة التواصل الاجتماعي (إكس).

وكتب نيكولز: "كان الانقطاع بسبب فشل في خدمات برمجية داخلية رئيسية تشغل الشبكة الأساسية".

وأضاف: "نحن ملتزمون بشدة بتوفير شبكة موثوقة للغاية، وسنحدد السبب الجذري لهذه المشكلة بالكامل ونضمن عدم تكرارها".

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعطل فيها النظام، فإن مثل هذه الانقطاعات لا تزال نادرة نسبيًّا.

ويستخدم ستارلينك شبكة من آلاف الأقمار الصناعية التي تدور بالقرب من الأرض، وترتبط بمحطات مستخدمين صغيرة على الأرض لتوفير إنترنت عالي السرعة.

 وتستخدم الخدمة من قبل العديد من شركات الطيران لتوفير الإنترنت أثناء الرحلات الجوية. وهي أيضا أداة اتصال حيوية للجيش الأوكراني، حيث دمرت البنية التحتية للاتصالات التقليدية إلى حد كبير خلال حرب روسيا العدوانية.

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منظومة ستارلينك خدمة الإنترنت الفضائي شركة سبيس اكس إيلون ماسك الأقمار الصناعية

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