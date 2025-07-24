الجمعة 25 يوليو 2025
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خارج الحدود

تركيا ترحل المتورط في محاولة تفجير طائرة السيسي إلى جهة غير معلومة

محمد عبدالحفيظ، فيتو
محمد عبدالحفيظ، فيتو

أكدت المحامية التركية جولدان سونماز، اليوم، أنه تم احتجاز الإرهابي الهارب محمد عبد الحفيظ لعدة أيام في مطار إسطنبول قبل ترحيله خارج تركيا، دون الكشف عن وجهته النهائية.

 

تركيا ترحل محمد عبد الحفيظ إلى جهة غير معلومة

محمد عبد الحفيظ أحمد حسين، أحد القيادات البارزة في حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ووفق بيان وزارة الداخلية الصادر مؤخرًا، شارك عبد الحفيظ في تأسيس الحركة وتخطيط عمليات تخريبية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية في البلاد.

 

وصدرت ضد محمد عبد الحفيظ، أحكام قضائية غيابية تشمل حكمًا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015، حيث أدين مع آخرين بتفجير سيارة مفخخة في القاهرة، وحكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 120 لسنة 2022 (جنايات عسكرية شرق القاهرة)، المتعلقة بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، معاون مباحث قسم النزهة.

 

تورط الإرهابي محمد عبد الحفيظ فى محاولة استهداف طائرة السيسي

أيضا صدر بحق محمد عبد الحفيظ حكم قضائي بالسجن المؤبد في القضية رقم 64 لسنة 2016 "جنايات عسكرية شمال القاهرة"، المتعلقة بمحاولة استهداف شخصيات عامة.

الإرهابي محمد عبدالحفيظ، فيتو
الإرهابي محمد عبد الحفيظ، فيتو

وحسب تقارير، تسلل محمد عبد الحفيظ إلى قطاع غزة قبل سنوات، وتلقى تدريبات عسكرية ودروسًا فكرية مع عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، قبل أن يهرب إلى تركيا، التي سافر إليها العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الهاربين بعد ثورة 30 يونيو 2013.

ووفق ما تردد بوسائل الإعلام التركية، جرى اعتقال محمد عبد الحفيظ فى مطار إسطنبول خلال عودته من دولة إفريقية يرجح أنها السودان.

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على محمد عبد الحفيظ عصر الإثنين الماضي في مطار إسطنبول، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الداخلية استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم" حاولت تنفيذ عمليات تخريبية في البلاد.

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