الحكومة توافق على ضم شهيد عملية "حسم" لصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية والأمنية

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على ضم المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك تكريمًا للشهيد المذكور، وتأكيدًا على نهج الدولة في إعلاء قيمة التضحية، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا نتيجة العمليات الإرهابية، حيث استشهد متأثرًا بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية خلال إحدى العمليات الأمنية مؤخرًا.

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