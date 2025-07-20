الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

قوات إنقاذ الرهائن
قوات إنقاذ الرهائن تتبادل لإطلاق الرصاص مع عناصر حركة حسم ال

نجحت قوات إنقاذ الرهائن التابعة لقطاع الأمن الوطني، في قتل اثنين من عناصر حركة حسم الإرهابية عقب تبادل لإطلاق النيران بمنطقة بولاق الدكرور داخل شقة سكنية.

قوات إنقاذ الرهائن تتبادل إطلاق الرصاص مع عناصر حركة حسم الإرهابية 

وقالت الداخلية في بيانه: “استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني، وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد”.

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