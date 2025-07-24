الرعب والدم على طريق الموت، "شياطين الباودر" 4 مسلحين ينهبون الضحايا بالطريق الدائري، وقصة الميكروباص الأبيض وإلقاء الركاب أسفل العجلات

الجيزة، في يوم لم تنسَه ذاكرة "الطريق الدائري"، تحديدًا ليلة 15 ديسمبر 2021، تحولت طرقات الموت السريع إلى مسرح لجريمة هزت الضمائر، وأظهرت وجهًا قبيحًا لإدمان حوَّل شبابنًا إلى وحوش آدمية. إنها قصة الميكروباص الأبيض ذي الأرقام المطموسة، الذي ألقى الرعب في قلوب الركاب، وشهد نهايته بمصرع شاب سقط شهيدًا دفاعًا عن عرضه وماله.

صحبة السوء وسم "الباودر"

اجتمعوا أربعة شبان: سامر، طارق، يوسف، وإسلام. لم يجمعهم خير، بل جمعتهم لعنة "الباودر" أو "الشادو"، هذا المخدر اللعين الذي استلب عقولهم وسلب إنسانيتهم. بدأ الأمر بالاتجار لتدبير ثمن الجرعات، ثم تدهور الحال ليتملكهم الشيطان ويوسوس لهم بالباطل، فزين لهم أعمالهم الشيطانية. هكذا، تكونت عصابة، هدفها السرقة بالإكراه، وسلاحها سيارة ميكروباص أجرة، لونها أبيض، ورقمها 7392 ق ر، لكن بملامح مطموسة، لتصبح شبحًا يطارد الضحايا.

الدائري.. مسرح الجرائم المتتالية: "كل راكب هو فريسة!"



تلك السيارة، التي كان من المفترض أن تكون وسيلة للنقل والأمان، تحولت إلى فخ متنقل. جاب بها المتهمون الطريق الدائري بالهرم، تحديدًا من المنيب باتجاه ميدان الرماية، يبحثون عن فرائسهم. كانوا يختارون الأفراد، والضعفاء، لسهولة السيطرة عليهم. بمجرد أن يصعد الراكب، يبدأ مسلسل الرعب. المتهم الأول، سامر، يقود، بينما يخرج المتهمان الثاني والثالث، طارق ويوسف، أسلحتهما البيضاء، "كتر" يلمع في الظلام، مهددينه بالوجه. أما المتهم الرابع، إسلام، فكان يجلس في مؤخرة السيارة للدعم، يشد من أزرهم. تُسلب كل المتعلقات، النقود، الهواتف المحمولة، ثم تُفتح الأبواب، ويُلقى الضحايا بقوة من السيارة المسرعة، غير عابئين بحياتهم. ثم يتكرر السيناريو الشيطاني مع ضحية تلو الأخرى.

نهاية مأساوية: شهيد ينهي مسلسل الرعب



يوم 15 ديسمبر 2021، كانت هي الليلة التي أراد الله فيها أن يزيح الستر عن هؤلاء المجرمين. بعد أن اشتروا كميات من مخدر "الباودر" وتعاطوا منه، اتفقوا على مواصلة رحلتهم الإجرامية. اصطادوا ضحاياهم كالمعتاد، كان منهم عمار جمال محمد محفوظ، وإبراهيم حسن إمام، الذي تشبث بباب السيارة من شدة خوفه، فسقط تحت عجلاتها، مصابًا بكسور ونزيف، ولم يكترث المجرمون، بل فروا بخسة.

ولكن، كانت هناك ضحية أخيرة، المجني عليه أمير أسامة محمد أحمد حسن، الذي استوقفه المجرمون فجرًا، حوالي الساعة الثانية والنصف. وما أن تحركت السيارة، حتى أشهر طارق ويوسف سلاحيهما الأبيضين في وجه أمير، واضعين السلاح على رقبته، آمرينه بتسليم ما معه. فوجئوا بمقاومة أمير، الذي حاول شل حركتهم وتقييدهم. وفي لحظة بطولية، وثب أمير تجاه عجلة القيادة، محاولًا إيقاف السيارة. زاد المتهم الأول، سامر، من سرعة السيارة، بينما كان أمير متمسكًا بعجلة القيادة، ويدفعها بقوة ناحية يمين الطريق.

هنا، وقع الاصطدام المروع. ارتطمت السيارة بالحاجز الخرساني بالقرب من سلم حي الهرم باتجاه الرماية. طار المجني عليه أمير من السيارة التي تهشمت مقدمتها، ليسقط جثة هامدة، شهيدًا لدفاعه عن نفسه وماله. غاب المتهمون عن الوعي لدقائق، لكن صوت الاصطدام لم يغِب عن آذان الشرطة.

سقوط العصابة: يقظة الأمن تنهي الكابوس

لم يكد يمر وقت طويل حتى وصلت الأجهزة الأمنية. النقيب مصطفى علي لاشين، معاون مباحث الهرم، انتقل فور إخطاره بالحادث والمتوفى. حاول المتهمون الهرب، لكن بيقظة النقيب لاشين وبمساعدة الأهالي، تمكنوا من ضبط المتهمين الثلاثة الأول في مكان الحادث، وتمكنوا لاحقًا من ضبط المتهم الرابع.

تبين من التحقيقات أن المتهم الأول، سامر، كان يقود السيارة تحت تأثير مخدر 4enPINACA، أحد مشتقات الإندازول كاربوكساميد، وهو ما أدى إلى وفاة المجني عليه أمير.

العدالة تنتصر: أحكام رادعة وإنهاء لكابوس "الدائري"

بعد محاكمة عادلة، أصدرت محكمة جنايات الجيزة دائرة الهرم برئاسة المستشار ايمن محمد عبد الحكم اشعت حكمها القاطع، لتضع حدًا لهذا الكابوس:

السجن المؤبد للمتهمين الثلاثة الأول، سامر سعيد حلمي خليفة، وطارق عاطف إمام محمد حسن، ويوسف عمر يوسف علي، وتغريم كل منهم مائتي ألف جنيه، مع مصادرة المخدر المضبوط.

السجن المشدد ثلاث سنوات للمتهم الرابع، إسلام علاء الدين محمد أمين، وتغريمه عشرين ألف جنيه، عن تهمة تعاطي المخدر.

السجن سبع سنوات لجميع المتهمين، عن تهمة الشروع في السرقة بالإكراه بالسلاح الأبيض، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن، ومصادرة الأسلحة البيضاء.

السجن ثلاث سنوات للمتهم الأول، سامر، عن تهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير مخدر والإتلاف بإهمال.

إلزام جميع المتهمين بالمصروفات الجنائية.



المستشار أيمن عبد الحكم رئيس محكمة جنايات الجيزة دائرة الهرم

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