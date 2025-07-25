أسبوع متباين الأداء رغم الاستقرار الاقتصادي.. ارتفاع المؤشرات في ختام التداولات... خبير: البورصة المصرية تواصل اتجاهها الإيجابي.. والمؤشر الرئيسي على أعتاب قمة مارس التاريخية

سجلت البورصة المصرية تباينًا ملحوظًا خلال تداولات الأسبوع الجاري، إذ ارتفعت مؤشرات البورصة خلال جلستي يومي الأحد والأربعاء، بينما تباينت المؤشرات خلال جلستي الإثنين والثلاثاء.

فما هي التوقعات بشأن حركة التداولات خلال الفترة المقبلة، وهل تسجل البورصة قمة تاريخية جديدة؟

البورصة المصرية

البورصة المصرية تواصل اتجاهها الإيجابي

قال مينا رفيق، محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية تواصل اتجاهها الإيجابي خلال الفترة الحالية، معززة بحالة الاستقرار الاقتصادي العام وعودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

المؤشر الرئيسي للبورصة على أعتاب قمة مارس التاريخية

وأشار «رفيق» إلى أن السوق بات قريبًا من تحقيق اختراق تاريخي جديد، أن المؤشر الرئيسي EGX30 يقترب من مستوى المقاومة التاريخي عند 34.500 نقطة، وهو المستوى الذي تم تسجيله في مارس من العام الماضي.

وأوضح أن كسر المؤشر الرئيسي للبورصة لهذا الحاجز قد يدفع السوق نحو مستويات 36.000 نقطة أو أكثر.

البورصة المصرية

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يحقق قمة تاريخية جديدة

وأضاف أن مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة هو الآخر سجل مستويات تاريخية جديدة، حيث بلغ 10,380 نقطة قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح طبيعية أغلق بعدها عند 10.284 نقطة، وهو ما يعكس استقرار السوق حتى بعد الارتفاعات الكبيرة.

البورصة المصرية

وجود تحسن في المؤشرات الاقتصادية

وأشار رفيق إلى أن السوق واجه بعض التقلبات خلال الأسابيع الماضية نتيجة للتوترات الجيوسياسية، إلا أن الأوضاع حاليًا أكثر هدوءًا، مؤكدًا وجود تحسن في المؤشرات الاقتصادية التي منها تراجع معدلات التضخم، وتحسن قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

البورصة المصرية

تخفيض أسعار الفائدة داعم لتدفق الاستثمارات نحو البورصة

وتابع أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يعزز التوقعات بتوجه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة، وهو عنصر داعم لأرباح الشركات ولتدفق الاستثمارات نحو البورصة.

البورصة المصرية

عودة الطروحات تعزز عمق السوق

واعتبر مينا رفيق أن عودة الطروحات، مثل طرح شركة "بنيان" مؤخرًا، والطرح المرتقب لشركة "الوطنية للطباعة"، تسهم في تنويع القطاعات داخل السوق، خاصة مع ندرة قطاعات مثل العقارات غير التقليدية، مما يعزز من فرص جذب رؤوس أموال جديدة ورفع مستويات التداول.

البورصة المصرية

أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

وعن أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، فجاءت كالآتي:

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، قبيل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة.

البورصة المصرية

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

البورصة المصرية

تداولات جلسة منتصف الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.398 تريليون جنيه.

البورصة المصرية

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 41722 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15183 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13846 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة.

البورصة المصرية

تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

البورصة المصرية

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 34129 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42123 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15330 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13876 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة.

البورصة المصرية

تعاملات بداية الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد ارتفعت بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.409 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 34071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 42154 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15304 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13937 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.

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