خبير اقتصادي: البورصة تقترب من مستويات تاريخية جديدة لهذا السبب

أكد الخبير الاقتصادي مينا رفيق، محلل أسواق المال، أن البورصة المصرية تواصل اتجاهها الإيجابي خلال الفترة الحالية، مدعومةً بحالة الاستقرار الاقتصادي العام وعودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن السوق بات قريبًا من تحقيق اختراق تاريخي جديد.

EGX30 على أعتاب قمة مارس التاريخية

وأوضح رفيق، خلال لقائه في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة "أزهري"، أن المؤشر الرئيسي EGX30 يقترب من مستوى المقاومة التاريخي عند 34,500 نقطة، وهو المستوى الذي تم تسجيله في مارس من العام الماضي، مشيرًا إلى أن كسره لهذا الحاجز قد يدفع السوق نحو مستويات 36,000 نقطة أو أكثر.

EGX70 يحقق قمة تاريخية جديدة

وأضاف أن مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة هو الآخر سجل مستويات تاريخية جديدة، حيث بلغ 10,380 نقطة قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح طبيعية أغلق بعدها عند 10,284 نقطة، وهو ما يعكس استقرار السوق حتى بعد الارتفاعات الكبيرة.

دعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية

وأشار رفيق إلى أن السوق واجه بعض التقلبات خلال الأسابيع الماضية نتيجة للتوترات الجيوسياسية، إلا أن الأوضاع حاليًا أكثر هدوءًا، مؤكدًا وجود تحسن في المؤشرات الاقتصادية مثل:

تراجع معدلات التضخم

تحسن قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية

وهو ما يعزز التوقعات بتوجه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة، وهو عنصر داعم لأرباح الشركات ولتدفق الاستثمارات نحو البورصة.

الطروحات الحكومية والخاصة تعزز عمق السوق

واعتبر مينا رفيق أن عودة الطروحات، مثل طرح شركة "بنيان" مؤخرًا، والطرح المرتقب لشركة "الوطنية للطباعة"، تسهم في تنويع القطاعات داخل السوق، خاصة مع ندرة قطاعات مثل العقارات غير التقليدية، مما يعزز من فرص جذب رؤوس أموال جديدة ورفع مستويات التداول.

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